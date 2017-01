Duterte pangungunahan ang ASEAN 2017

PANGUNGUNAHAN ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng Cabinet officials ang Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2017 chairmanship sa isang seremonyang gaganapin sa SMX Convention Center sa Davao City mamayang hapon.

Kabilang sa mga aktibidad na inaasahan ngayon ay ang unveilling ng P1 commemorative coin at ang special postahe stamps.

Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad ngayon ng Philippine National Police (PNP) sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa siyudad.

Bukod sa ang Pilipinas ang magiging host ngayon ng ASEAN summit bagkus ginugunita rin ang ika-50 anniversary ng ASEAN.

Ang mga naka-iskedyul na activities para sa buong taon ay ang 30th ASEAN Summit na nakatakda sa buwan ng April, ang 50th ASEAN Ministerial Meeting and Realated Meetings na nag-coincide sa ASEAN’s 50th anniversary celebration na gaganapin sa Metro Manila na nakatakda sa buwan ng Agosto at ang 31st ASEAN Summit na gaganapin sa Clark sa darating na buwan ng Nobyembre.

Samantala, ngayong araw ang Philippine Postal Corporation naman ay nakatakdang i-launch sa Davao City ang ASEAN 50 commemorative stamp.

Ang ASEAN 50, Philippines 2017 commemorative stamps ay naka-feature ang official logo na may temang “Partnering for Change, Engaging the World.”

Umaasa naman ang PHLPost na ang postage stamps ay makakatulong sa pag-spread ng awareness at pag-educate sa publiko kaugnay sa ASEAN. JOHNNY ARASGA

