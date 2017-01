Firewoman inutas sa sakal ng ka-live-in

PATAY ang isang miyembro ng Bureau of Fire Protection (BFP) matapos sakalin ng kanyang live-in partner na dating sundalo at hinihinalang may sakit sa pag-iisip sa Caloocan City kaninang umaga.

Kinilala ni Caloocan police deputy C/Supt. Ferdie del Rosario ang biktimang si Ely Ann Insigne, 28, nakatalaga sa Valenzuela City BFP at taga-677 A. Marulas St., Bgy. 36, Caloocan City.

Naaresto naman ng mga pulis ang suspek na si Dexter Tulaylay, 27, natanggal sa serbisyo dahil sa absent without leave (AWOL).

Base sa imbestigasyon nina SPO4 Joel Montebon at PO2 Alvin Pascual, alas-7:30 ng umaga nang maganap ang insidente sa loob ng inuupahan bahay ng mag live-in partner.

Ayon sa mga nakasaksing kapitbahay ng nasawi na sina Michelle Mañaol at Catherine Borillo, sinabi sa kanila ng suspek na may patay sa loob ng kanilang bahay at nang tingnan ng mga ito ay nakita ang walang buhay na katawan ng biktima.

Dito na humingi ng tulong sa pulisya ang mga saksi na agad namang rumesponde kaya nasukol ang suspek na umamin naman sa kanyang ginawang krimen.

“Inalay ko po siya sa itaas,” pahayag ni Tulaylay kaya hinala ng mga pulis na posibleng naapektuhan ang pag-iisip ng suspek dahil sa war shock. RENE MANAHAN

