GAWING IISANG BARANGAY ANG ISANG ZONE SA LUNGSOD NG MAYNILA

SA rekord, ang Lungsod ng Maynila ang may pinakamaraming barangay sa buong Pilipinas.

May 897 barangay sa lungsod ni ex-President Mayor Joseph Estrada.

Siyempre pa, may pinagmulan ang kasaysayang ito ngunit hindi na natin ito tatalakayin.

Naisip lang natin na talakayin ito para sa maaaring ibunga ng mas mainam na istruktura ng pamahalaang barangay sa lungsod. At ang isang panukalang istruktura ay paliitin ang bilang ng mga barangay sa lungsod.

Halimbawa ng pagpapaliit ay gawing isang barangay ang tinatawag na Zone na karaniwan ay binubuo ngayon ng nasa lima o higit pang barangay.

Sa ngayon, bagama’t may mga zone at inihahalal ng mga opisyal ng barangay ang kanilang zone chairman.

Pero alam ba ninyo na wala ni anomang kapangyarihan ang isang zone chairman?

Kanya-kanya pa rin ang mga barangay at ang barangay lamang ni zone chairman lang ang kanyang pupwedeng pakialaman.

Heto ang ilang benepisyo ng nag-iisang barangay para, halimbawa, na-convert na limang barangay.

Kauna-unahan dito ang pagkakatipid ng pamahalaang lungsod at pambansang pamahalaan ng gastusin nito para sa mga barangay, lalo na sa hanay ng barangay officials.

Sa halip, halimbawa, na magpasahod ang panlungsod at nasyunal na pamahalaan ng 35 chairman at kagawad, bale pito na lang ang sasahuran. Isang chairman at anim na kagawad.

Maaaring i-divert ang matitipid na pondo para sa malawakang kapakanan ng mga mamamayan ng pinagkaisang barangay.

Pwede ring pantulong sa mga senior citizen ang matitipid dito. Ang mga limang barangay naman ay pupwedeng gawin na lang na mga purok at itatayo rito ang mga lider bilang purok chairman at hindi na kapitan ng barangay.

Isa pa, maaalis din ang paglipana ng mga barangay hall sa mga bangketa at gitna ng kalsada.

Ang Maynila ang notoryus sa pagkakaroon ng mga barangay hall sa mga bangketa at kalsada.

Sa pinag-isang barangay, makahahanap din sa lugar ng para sa mga sentro ng negosyo, palakasan, kalusugan at iba pa.

Maiiwasan din ang kanya-kanyang teritoryo ng mga druglord at pusher at pagkandili sa mga ito ng mga patong na chairman.

Kapag pinalaki ang sakop ng mga barangay, matitipon ang internal revenue allotment at share ng barangay mula sa real property tax.

Dito lalaki ang badyet ng barangay at sahod ng mga opisyal, kasama na ang mga tanod at iba pang opisyal at hindi na matutukso ang mga ito na magdepende sa biyaya mula sa mga druglord.

Paano nga kaya baguhin ang sistema ng barangay sa Maynila? May magagawa ba rito ang city council?

Ano naman kaya ang masasabi ng mga barangay chairman at kagawad at mga mamamayan ng Maynila? PAKUROT/LEA BOTONES

