Grand parade sa Navotas hindi mahulugang karayom

MASAYANG pinangunahan nina Navotas City Mayor John Rey Tiangco at ang nakatatandang kapatid na si Navotas Congressman Toby Tiangco ang matagumpay na grand parade sa lungsod na pinakahuling bahagi ng selebrasyon ng ika-111 Founding Anniversary ng siyudad.

Naging matagumpay ang selebrasyon ng anibersaryo dahil na rin sa tulong ni Vice Mayor Clint Geronimo, mga miyembro ng Sangguniang panglungsod, mga punong barangay at staff, mga kawani ng lokal na pamahalaan, PNP, BFP, humigit kumulang sa 30 pampubliko at pribadong paaralan, business sectors, NGO’s, Navotas City Hospital staffs at mga residente ng lungsod.

Sinimulan ang parada, pasado ala- una ng hapon nitong Enero 16 sa North Bay Boulevard kanto ng Lapu-Lapu Avenue.

Ayon sa magkapatid na Tiangco, layon ng selebrasyon na mapagkaisa pa at mas mapaglapit ang relasyon ng bawat pamilya tungo sa isang pagkilos para maabot ang inaasam na pangarap.

Nais din ng punong lungsod at kongresista na mas tumaas pa ang antas ng pamumuhay at edukasyon sa lungsod tungo sa magandang kinabukasan ng mga residente.

Nangako rin ang lokal na pamahalaan na mas pag-iibayuhin pa ang pagbibigay ng mga ayuda lalo na sa mga iskolar ng bayan, mga proyekto, programa kasama na ang mga senior citizen.

Inaasahan naman ng magkapatid na Tiangco ang patuloy na suporta ng lahat. ROGER PANIZAL

loading...