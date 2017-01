UMULAN man o umaraw ay personal na pinangunahan ni Caloocan City Mayor Oca Malapitan ang pag-inspeksyon ng mga properties at projects ng pamahalaang lungsod kasama sina City Administrator Engr. Oliver Hernandez, Secretary to the Mayor Betsy Luakian, Atty. Lizel Villanueva ng General Services Office, at iba pang mga department head na may kinalaman sa mga proyekto ng lungsod. JOJO RABULAN

