Heart Evangelista binanatan sa paggamit ng mga mamahaling bag na gawa sa balat ng hayop!

BINANATAN ng ilang followers niya si Heart Evangelista dahil sa kampanya niya laban sa animal cruelty.

Naging mainit na isyu kasi yung pagpatay ng aso sa pelikulang Oro na nakasama sa magic 8 entry sa MMFF.

Nakiisa si Heart sa mga nagalit at tumutol sa ginawang pagpatay sa isang hayop sa pelikula. Ni-repost niya ang larawan ng aso na kuha sa eksena sa Oro at ang statement ng PAWS Philppines na kumukundena sa ginawang pagpatay.

Sa huling statement nagpahayag si Heart ng kanyang nararamdaman sa controversy. Ikalawang post na raw niya yun tungkol sa isyu.

“Nakahihiya at nakagagalit a life is a life and should never be trivialized for the sake of an art or what have you. Such a shame…( This will be my secong post about this)”

Marami ang sumang-ayon sa panawagan ni Heart at may nagmura pa sa galit ng malaman ang isyu.

May humanga rin sa malasakit ni Heart pero hindi rin nawala ang pagtataray laban sa actress.

Binanatan siya ng mga hindi kumbinsido sa kanyang advocacy dahil sa umanoy magkasalungat na panawagan nito at sa kanyang lifestyle.

Puna nga sa kanya, ang pagkakaroon ng mga mamahaling bag na galing mismo sa mga balat ng hayop.

“How about those expensive bags and shoes you wear, aren’t they a cruelty of animal also. I am your fan but I never agree with you showing off how rich you are at the expense of wild species,” sabi ng isa.

Kinuwestisyon din nila ang mga Hermes bag ni Heart at nagpatutsada pa sila kung saan ba yari ang bag niya.

“Ur such a plastic neng! Better such ur mouth, di mo alam sinasabi mo, medyo nabobo ka ata nang kakaamoy ng pintura sa paintings mo,” say pa ng iba.

Ipinagtanggol naman si Heart ng mga supporter niya at nagsabing hindi ang mga bag ng kanilang idolo ang isyu, kundi ang pagpatay sa aso. Hindi na pinatulan ng actress ang mga basher niya dahil hanggang ngayon ay hindi nito sinasagot ang mga comment sa kanya.

***

Sabi nga ng mga nagmamahal kay Kris Aquino, kahit hindi na raw ito magtrabaho or magbalik-showbiz ay mabubuhay itong marangya at magagawa ang gustong gawin sa buhay.

Makikita kasi sa mga post ni Kris sa kanyang instagram account ang mga fastfood business nito.

Ipinakita nga niya sa kanyang IG ang ilan sa mga fastfoods business niya.

Bale apat ang negosyong pinatatakbo niya sa ngayon at madadagdagan pa ng isa. Sunud-sunod ang post nito sa ginawa niyang pagbisita sa mga negosyo niya, gaya ng Chowking sa Cubao, renovation ng kanyang Mang Inasal sa Anonas Q.C. Potato Corner stall sa Eastwood, Nacho Bimby sa Eastwood din at ang itatayo pa lang franchise niya ng Chowking sa may Welcome Rotonda (ang dating gasoline station na sarado na ngayon).

Dahil na rin sa post nito ay lalong nakumbinse ang netizens na hindi na kailangan ni Kris bumalik sa showbiz o magkaroon uli ng TV show.

Pero sa isang banda ay tila napamahal na talaga kay Kris ang showbiz. Baka hindi rin siya maging masaya kahit na sangkatutak ang negosyo kapag tuluyan lalayasan niya ang showbiz. TEKA MUNA / GERRY OCAMPO

loading...