Heart Evangelista, gym buddy ang pusa?

PINAKILIG ang maraming guests ni Ash Ortega sa kanyang 18th birthday nang ang ka-last dance niya ay ang kanyang pinaka-avid ngayong suitor, si Prinz Singsong.

Si Prinz ay mula sa political clan ng mga Singsongs mula sa Norte.

Kinailangan pang mag-effort si Prinz para lang maka-last dance si Ash dahil estudyante siya mula sa isang sikat na kolehiyo sa California taking up business degree.

20 lang si Prinz ngayon pero determined sa kanyang panliligaw kay Ash.

Lumipad siya mula Los Angeles, USA patungong Manila para um-attend sa debut ni Ash nung December 23. May jet lag pa ang binata nang makipagsayaw kay Ash.

Next day ay nagkaroon pa ng dinner date ang dalawa sa isang sikat na restaurant.

Ani Prinz: “Last summer ko lang nakilala si Ash thru common friends.”

Paliwanag ni Prinz, bukod sa maganda at mabait si Ash, nagustuhan niya ang pag-uugali ng anak ni Kathleen Nordstrom.

Kasi kahit saan niya dalhin ang dalaga ay mahusay itong makipag-usap. Na-meet na si Ash ng parents ni Prinz. Ayon kay Prinz ay boto kay Ash ang parents niya.

Pinakahuli si Prinz sa 18 roses group.

Ibig sabihin ang last ang pinaka-malapit ngayon sa debutante.

Kita sa dalawa habang nagsasayaw ay mesmerized sila sa isa’t isa. Teary-eyed si Ash na tanda ng masaya siya nang araw na iyon.

Kasama rin sa 18 roses ang napababalita ring close kay Ash na si Hasan Bolkiah. Guapo at matipuno si Hasan na anak ni Prince Jeffrey ng Brunei.

Ayon kay Hasan, matagal na silang friends ni Ash. Iisa kasi ang hilig nila pareho, ang films.

Si Ash ay actress, samantalang si Hasan ay kumukuha ng course na may kaugnayan sa filmmaking sa College of St. Benilde. Pero nang elementary at highschol days niya ay sa isang international school siya nag-aral.

Maraming taga-showbiz ding nakipag-celebrate kay Ash nang gabing iyon.

Kabilang ang mga kasama niya sa nagtapos na soao ng GMA 7, ang Oh My Mama!.

Kita namin sa table ang pinag-uusapan ngayong couple, sina Jake Vargas at Inah de Belen. T

alagang nagka-develop-an ang dalawa buhat nang magpartner sa Oh My Mama.

Hindi sila mapaghiwalay na dalawa.

Nasa party rin a ng bossing ng Artist center na sina Gigi Santiao Lara, Vic Del Rosario at ang mga staff.

Dumating din ang ka-co stars ni Ash sa OH My Mama! Kabilang sina Jeric Gonzales na 7:30 pm pa lang ay nasa venue na.

Andoon din ang director ng soap na si Neil de Rosario na nagbigay ng inspiring speech para kay Ash.

May mga close friends sa showbiz si Ash na andoon din at kinabibilangan nina Jazz Ocampo, Rere Madrid at Prince Villanueva.

Di nakadalo ang kabarkda ngayon niyang si Bianca Umali. Nagpasabi ni Bianca na isinugod niya ang kanyang mahal na lola sa ospital.

Karamihang dumating ay mga kaigan pa ni Ash nang panahong active siya sa ice skating. Mga school mate niya dati sa Immaculate Conception at friends niya sa La Salle, UP at Ateneo.

$$$$

Natutuwa kami kay Heart Evangelista especially sa mga posts niya sa Instagram lately.

Bukod kasi sa interesting ang pinopost niya, creative pa ang mga ito. Example na nga lang ay nang akalain namin na gym buddy na niya ngayon ang pusa. ‘Yun pala, gusto lang niyang isama sa kanyang shoe-fie.

Nakaaaliw dahil kita mo ang creativity ng aktres kahit ano man ang gawin niya.

$$$$

Mukhang alam na namin ang tactic na ginagawa ni Ivan Dorschner para makuha niya ang matamis na oo ni Barbie Forteza—inaasar niya ito.

Sa recent Instagram post kasi ng Meant To Be star, nagpost siya ng natutulog na picture ni Barbie—isang bagay na ayaw pinakikita ng mga babae.

Sigurado kaming isang nakakakilig na lambing ang gagawin dito ni Ivan. Sa kanyang post, sinabi niya na: “Me and @addygaur prepping our next scene while @barbaraforteza is getting some sleep like a professional #meanttobe #bts”

Makuha kaya ni Ivan si Barbie? Abangan ang kanilang kwento sa Meant To Be. Soon on GMA!

&&&

Nakakaawa naman ang character ni Eula Valdez sa GMA Afternoon Prime na Hahamakin Ang Lahat.

Para na kasi siyang mababaliw sa pagkakakita niya kay Alfred (Ariel Rivera) na pinaghihinalaan niyang ang dati niyang boyfriend na sobra niyang minahal na si Nelson.

What is worse, makikita niya pa itong ikakasal at sobrang in love sa mortal niyang kaaway na si Laura (Snooky Cerna) kaya hindi na kami nagulat nang tumutol siya dito.

Pero sino nga kaya si Alfred? Buhay nga kaya si Nelson? Sa totoo lang, hindi na kami makapaghintay sa susunod na mga kabanata ng seryeng ito. Ang exciting kasi talaga. ON THE SET/ NOEL ASINAS

loading...