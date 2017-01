Hindi na maabot si Michael Pangilinan!

TOP on the list among a male celebrities ang pangalan ni Liza Soberano kung sino ang type nila among the many beautiful female stars today.

Isa na r’yan ang singer na si Bryan Termullo noong tanungin namin sa launch niya bilang bagong brand ambassador ng Megasoft Hygienic products.

Hindi raw akalain ni Bryan na sobrang gaganda si Liza ng ganyan when he first met her sa opisina ng Star Magic. Si Bryan ang “unang naka-partner” ni Liza when she auditioned sa opisina ng Star Magic. Magkasabay raw sila noon at nagkatsikahan habang naghihintay sa kanilang turn para ma-VTR.

‘Neneng-nene’ pa raw kasi si Liza at gusto rin niyang mag-focus sa kanyang career that time ay focus naman siya sa kanyang career that time.

May teleserye siya at kumakanta rin ng theme songs kaya tinawag siyang Prince of Teleserye Theme Songs. That time, nasa second year college si Bryan sa Trinity College taking up Mass Communication.

Sa ngayon, abala siya bilang co-host sa ABS-CBN News and Public Affairs TV program na “Salamat Dok.” Sobrang appreciated ni Bryan ang ilang minutong binigay sa kanya ng “Salamat Dok” sa solo segment niya sa show.

Thankful naman si Bryan na officially ay kabilang na siya sa brand ambassadors ng Megasoft Hygienic Products headed by Ms. Aileen Choi-Go. Dati kasi ay kinukuha siya ng naturang product as one of the singers na nagpe-perform kapag may tour ito sa mga eskwelahan sa iba’t ibang probinsya.

Kinuha raw siya ng nasabing diaper product as one of the ambassadors dahil good example siya sa mga kabataan na inuna at sinikap makapagtapos ng pagaaral. Kumbaga, he can walk the talk na sinasabi at tinuturo niya sa mga estudyante during the school-outreach tour ng kumpanya.

Bukod sa bagong endorsement, under new talent management na rin si Bryan. He is being co-managed ng bagong kumpanya ng King of Talk Boy Abunda, ang Asian Artist Agency, Inc., at ng BBWB Records and Music Prodcution Inc.

Game na game ang audience sa concert ng Kilabot ng mga Kolehiyala at Harana Prince na si Michael Pangilinan sa Music Museum last Friday.

Ang saya-saya ng audience una dahil, of course, sa husay ni Michael mag-perform. Pangalawa, tawa ng tawa ang audience sa mga komedyante at magkaibigang Arnel Ignacio at Comedy Queen Ai-Ai delas Alas.

Pinalakpakan din ng audience ang singer na si Kiel Alo na isa rin sa mga talent ng TV/radio personality na si Kuya Jobert Sucaldito. In fairness, ang laki ng improvement na ni Kiel as a balladeer and feeling proud kami for him.

Going back to Michael, last weekend ay nasa Taiwan si Michael para sa ating mga kababayang OFW doon. Kasama ni Michael si Kuya Jobert at ang co-host niya sa radio program na “Mismo” sa DZMM na si Papa Ahwel Paz.

Kwento ni Papa Ahwel, “Super successful ang show. Umabot sa six thousand ang crowd na first time daw nagkaroon ng ganun sa Taiwan na parang solo concert na ni Kuya Michael ‘yung show. Siya lang kasi ang Piioy and the rest puro Taiwanese celebs na. At sa sobrang crazy ng crowd, super sigaw sila, naghubad na si Kuya Michael. Hinagis ang damit niya at natira lang ‘yung tattoo.”

Samantala, bago sila umalis ay nag-confirm na ng date for a solo Valentine concert ni Michael si Kuya Jobert sa Music Box on February 12. Mataray ang concert kasi exclusive for 100 persons lang ang pwedeng manood sa Music Box. Hindi na raw magdaragdag ng tiket si Kuya Jobert kaya unahan sa pagbili ng tiket, huh!

Pagdating ni Michael sa airport nu’ng Monday, dumiretso na siya sa Araneta Coliseum para sa rehearsal ng production number niya with other singers sa awards night ng Wish FM.

Nominated si Michael sa four categories si Michael. At kahit hindi siya nanalo, super grateful pa rin siya sa Wish FM at sa kanyang fans. SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

