HINDI TALAGA MATIGIL-TIGIL ANG ALINGASNGAS TUNGKOL SA KASAL DIUMANO NG LIZQUEN!

BAKIT nga ba hindi matigil-tigil ang mga alingasngas tungkol sa pagiging married na supposedly ng sikat na tambalang LizQuen, Liza Soberano and Enrique Gil. It seems that it’s the talk of the season wherever you go.

But surprisingly, the tabloids are not biting but the social media is ablazed with news about their union.

Why is that so?

Could it be a part of the promo of their soon to be shown movie My Ex and Whys under Star Cinema?

Anyway, a couple of days ago, we received an email from a blogger obviously with a picture to boot showing Enrique with the handsome owner of Avianne & Co. in New York diamond district.

The photo was taken sometime in 2015 when the appealing guy supposedly bought a diamond engagement/wedding ring.

Hmmm, parang hini-hint ng aming source na that was the time when Enrique bought their engagement/wedding ring.

Interesting, if I may say so!

Prior to this, may update rin ang aming source na si Liza raw ay nakatira na sa Paranaque abode nina Enrique and they are supposedly living in already. But prior to this, we received an info from another source that they were already married abroad.

Very interesting indeed! Hahahahahahahahahahahahaha!

As a matter of fact, kapag dumarating daw sa ASAP ang dalawa ay nakaangkla pa so Liza kay Enrique.

Very sweet indeed! Hahahahahahahahahahaha!

Well, we have yet to receive a confirmation or denial from them but so far, we don’t want to believe these infos we’ve been receiving from different people.

For all we know, baka naman sinisiraan lang nila sina Enrique at Liza. But basing from the infos with pictures to boot, mukhang ser- yoso na nga ang dalawa sa isa’t isa and they seemed to be engage already.

Nakatutuwa naman.

NAKATATAWA NAMAN

Ewan namin kung matatawa kami sa drama nitong baguhang boldstar sa kanyang pelikula.

Dahil naninipisan daw sa tubo ng kanyang pubic hair, nagpalagay ng pubic bush extension ang direktor.

When it was done, nasobrahan naman yata kaya hindi rin daw naging happy ang directed by.

Ang ginawa ng sexy star ay humingi ng scissor sa utility at siya na mismo ang nag-trim sa kanyang harapan.

You could just imagine what the sexy starlet had gone through for that simple scene alone. Pero anyway I look at it, parang baboy naman ang direktor (although he claims to be a multi-awarded director…Hahahahahahahahahaha!).

Imagine, very intimate part na ‘yun ng femininity ng aktres tapos kinailangan pang i-trim niya ang kanyang pubic area for that single scene alone?

Baboy na if I may say so!

Imagine, trimming of pubic hair na ang usapan.

Yosi-kadiri!

Yuck!

Sabihin mang artistic ang pagkakakuha, baboy pa rin ang dating.

Period!

Ano pa kaya ang ipakikita ng sexy star after that? Ibubuyangyang na naman kaya niya ang kanyang clitoris for all the world to see?

Yucky! Hahahahahahahahahaha!

Exploitation talaga ang ipinagawa ng direktor na ‘to sa kanyang mga artista.

Hindi pa yata nagpapa-plaster ang directed by kaya hanging loose ang mga etets at keps ng mga artista.

Kung sabagay, sa mga baguhan lang naman niya ito magagawa. Hindi naman papayag siyempre ang mga may name ng artista na magpa-exploit sa kanya.

Yucky!

Sa totoo lang!

MUKHANG DARK HORSE ANG BATANG AMERKANA

Mukhang dark horse talaga sa Your Face Sounds Familiar ang young American girl na si Xia Vigor.

Dati talaga, hindi masyadong napapansin ang talent ng batang ito. Eksenadora kasi si Awra kaya siya kaagad ang napansin.

Nevertheless, nabawasan ng puntos nito nang ipaganap sa kanya si Daniel Padilla at nagmukhang marikona ang delineation niya rito.

Hahahahahahahahahahahahaha!

Nailawan tuloy na one sided lang ang puedeng i-impersonate ni Awra. Limited lang ang kanyang talent sa mga babaeng personalidad at bokya siya kapag male personalities na ang pinagagawa.

Umeksena rin ang performance ng isa pang talent kay Ms. Sharon Cuneta at ito yata ang nagwagi that particular week at hindi na-appreciate ng mga hurado ang tour de force performance ng batang American mestiza.

Ang kaso, nag-trending worldwide ang batang half-American, half Pinoy kaya natalbugan silang lahat at pinakain ng alikabok.

As a result, ito na ang winner this week at mukhang siya na ang dark horse sa pa-contest na ‘to. Hahahahahahahahahaha!

Ang nauna kasing umeksenang si Awra ay nabutusan at napunang may limit lang ang talent nito.

‘Yun namang Sharon Cuneta clone ay may pagka-obese rin kaya stand out talaga ang gorgeousness ng batang half-American, half Pinay.

Abangan natin ang mga susunod na kabanata.

SARIWA AT WALANG KUPAS

Ang ganda-ganda ni Meg Imperial sa presscon kahapon ng pelikulang Swipe na ipalalabas na sa darating na February 1 in cinemas near you kung saan lead actor ang barakong si Alex Medina.

Anyway, kung ikukumpara ang kanyang beauty ngayon sa kanyang hitsura a couple of years ago when she made that afternoon soap at Abs Cbn, di hamak na mas maganda at fresh siya.

But when asked if she would bare her body in this movie, she is quick to add that she is willing to go sexy but no to flagrant nudi-ty. Willing naman daw siyang magpa-sexy but not to the point of doing almost pornographic scenes.

Recovering drug addict ang kanyang role at malaki ang pasasalamat niya sa kanilang direktor na si Ed Lejano na inalalayan siya sa kanyang mga delicate scenes.

Dating application on line ang tina-tackle ng movie at talaga namang napapanahon at interesante.

Sa internet kasi, maraming pandarayang ginagawa ang mga tao tulad ng paggamit ng ibang personalidad specially so if you’re not that young anymore, hence not appealing to the eyes.

Produced ito ng Viva in cooperation with Aliud Entertainment and Ledge films at dito’y ipakikita ang point of view ng isang recovEring drug addict as wonderfully delineated by Meg Imperial.

