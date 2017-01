Hindi welcome si Maine sa ilang fans ni Alden!

MARAMI ang kinilig when Maine Mendoza came to the post-birthday party for birthday boy Alden Richards.

Held at one of the ballrooms sa Solaire, hiyawan ang fans nang magbigay ng message si Maine.

“Gusto kong i-share sa lahat kung paano kami nagkakilala ni Alden. Two years po ito. Happy, happy birthday sa iyo. Ako naman, alam mo naman ‘yung mga bagay na gusto kong sabihin. Alam mo naman ‘yung mga bagay na para sa ating dalawa lang. Alam mo ’yan. Basta ‘yung wish ko sa ‘yo, kung anuman ang mga pangarap mo sa buhay, ‘yung mga gusto mong gawin sana ay magawa mo. And siyempre sana magkaroon ka ng time para sa sarili mo. Sana minsan matuto ka naming mag-break sa trabaho, sa mga ginagawa mo para mabigyan mo rin ng oras ang sarili mo, ang mga kaibigan mo, siyempre ang pamilya mo. Sana palagi kang masaya. Nandito lang ako for you.”

That was Maine’s message kay Alden.

Pero Maine’s presence seems unwelcome as one avid Alden fan, Avie, wailed, “I’m not here to please anybody. – @mainedcm diba? Bat nandoon ka sa bday ni Alden? Dahil sa issue ninyo ni Sef?”

“Nung birthday ni Maine. ‘Di invited si Alden kasi ayaw ng fc niya. Well, ‘di kasi mga inggitera fc ni Alden kaya invite nila si M.”

“Syempre sisipot si bagang @mainedcm sa #AldenRichardsAt25, may TS na kelangang alagaan. Lalo na lumabas ang SEF issue.”

‘Yan ang magkasunod pang hanash ni Avie.

***

Four years na palang namamanata si Angeline Quinto sa Black Nazarene.

Ang daming nagulat nang lumabas ang photo ng pagsampa niya sa karosa ng Black Nazarene noong Fiesta ng Quiapo.

“Kasi po ten-years old pa lang ako nu’ng nag-start akong mamanata sa Black Nazarene. Nu’ng sa Sampaloc pa kami nakatira, si Mama Bob ang nagpakilala sa akin sa Nazareno, na every Sunday at first Friday ay doon kami nagsisimba. Nu’ng bata pa lang ako every January 9 ay nagpupunta kami sa Quiapo kasama ‘yung mga tao doon sa lugar naming na sumasama sa prusisyon. Pero noong time na ang Mama Bob ay hindi hindi na kayang sumama sa prusisyon ay ako na ‘yung nagtuloy ng panata namin,” chika ni Angeline sa presscon ng “Foolish Love”.

“Tapos, after kong manalo ng “Star Power” ay doon ako nag-decide na gusto kong sumampa. Gusto kong i-try na sumampa sa Nazareno,” dagdag pa niya.

So far, ang “Foolish Love” ang most daring performance ni Angeline dahil may kissing scene siya kay Jake Cuenca who plays her boyfriend in the movie.

When asked kung ano ang lasa ng labi ni Jake, Angeline said, “Nakatutuwa ang experience na ‘yun. Masarap pala. Bakit may lasa? Siyempre…matamis. Hahahaha!!!”

***

Ang cast ng A Love To Last ang isa sa mga pinagkabuluhan sa katatapos na Sinulog festival sa Cebu.

Nakita naming sa photos and videos ang paghihiyawan ng fans nang mag-perform sina Bea Alonzo, Julia Barretto at Enchong Dee.

Talagang hindi magkamayaw ang mga utaw sa performance ng tatlo.

Anyway, sa second week ng nasabing show ay mukhang smitten na talaga ang character ni Ian Veneracion (Anton) kay Andeng (Bea).

Natawa kami sa eksenang nahuli niyang pakanta-kanta pa si Bea sa kanyang opisina. Ang cute ng eksenang ‘yon, ha.

Based on Kantar Media, kinabog ng pilot episode ng show nina Ian at Bea ang katapat nitong teleserye sa Siyete. The January 9 episode reached a national TV rating of 25% against “Alyas Robin Hood” na nakakuha lang ng 19.8%. Naging trending topic din worldwide ang official hashtag na #ALovetoLastWorldPremiere.

Take a look around. UNCUT/ALEX BROSAS

loading...