Kailangan ni Maxine Medina ang taimtim na pagdarasal para manalo

HINDI raw kasing talas ng memory ni Pia Wurtzbach ang memorya ni Maxine Medina, at lalong hindi raw siya katulad ng super witty and smart na sina Gloria Diaz at Margie Moran, kaya dapat daw talagang magdasal ito nang taimtim para manalo.

Kung kaylan medyo kapos si Maxine ay saka naman daw nag-decide ang team Philippines na huwag maglagay ng Filipino Judge sa Award’s Night. Susme! Nagbigay pa tayo ng partida?

***

Pag mamagandang loob ng kilalang mall nilait ni Miss Columbia

Kararating lang ni Miss Colombia Andrea Tovar pero agad na rumatsada ang bibig nito nang bigyan siya ng tinutuluyang hotel ng food giveaways mula sa kilalang mall bilang sponsor ng Miss Universe pageant ngayong taon.

Tinawag na ‘fattening filths’ ni Tovar ang ibinigay sa kanyang pira-pirasong oranges na nakalagay sa isang maliit na disposable lunch box at ilang produkto ng milky chocolates.

Tila yata naliitian at na-cheap-an sa natanggap si Miss Universe Columbia kaya gayon na lamang pang-iinsulto nito na binidyuhan pa. Susme!

Ano naman daw ang fattening sa orange at kapiranggot na biscuit na binalutan ng manipis na tsokalate at gatas? Malayong-malayo rin ito sa filths or taco na sinasabi niya na paboritong kainin ng mga Mexican.

Dahil sa sarkastikong pagbibiro raw nito (o, totoo talaga sa loob nya ang mga sinabi niya), hindi lang mga Pinoy sa buong mundo kundi iba’t ibang rasa ang lumait kay Andrea.

Ininsulto raw nito ang mga Pinoy.

Sabi pa nga, ang nilalait daw nitong pagkain ay hindi nga kayang bilhin ng isang Pilipinong sobrang hirap sa buhay, tapos heto’t pinagtatawanan lang daw ng kandidatang ito.

Hindi na lang daw sana nito nilantakan kung hindi niya gusto.

Ipinamigay na lamang sana niya sa mga pulubing nasa labas ng hotel.

Sa Awards Night daw ay tiyak na makatatanggap ng isang malakas na booooed si Ms. Columbia at baka hindi raw ito makapasok sa Top 15 lalo pa’t negatibo na siya sa social media. ‘Yun na!

***

Dave Bornea, fast rising teen star of GMA talent center.

His good looks often mistaken as Brazilian. Landed him as the son of Cherry Gil in ALYAS ROBINHOOD.

Millennial teen TV viewers are so fascinated with his performance. He was at best in a fight scene sans his shirt. Good abs shown much kilig to the bi, gays and gals.

Dave Bornea hails from Cebu with inherent singing voice and dancing skills. Now also member of GMAs ONE UP boy band group.

One Up concert schedule on week ends brought Dave to different venues which he enjoyed most.

We hope to see him more in 2017.

***

