Kaso vs De Lima, pinahaharang

IPINHAHARANG ni Sen. Leila de Lima sa Court of Appeals (CA) ang pagdinig ng Department of Justice (DOJ) sa mga kasong kriminal na nakasampa laban sa kanya.

Sa 46-pahinang petition for prohibition and certiorari, iginiit ni De Lima sa CA na walang hurisdiksyon ang DOJ na magsagawa ng preliminary investigation sa mga kinakaharap niyang kaso.

Ang Ombudsman lamang aniya ang may tanging hurisdiksyon na magsagawa ng imbestigasyon sa mga kaso na posibleng isampa sa Sandiganbayan.

Ayon kay De Lima, maging si Justice Sec. Vitaliano Aguirre II ay aminado na ang mga kaso laban kay De Lima ay posibleng isampa rin sa Ombudsman kaya maituturing na aksaya sa panahon at resources ng gobyerno kung itutuloy ng DoJ ang imbestigasyon.

Ipinunto rin ng senador na hindi rin patas at objective ang preliminary investigation laban sa kanya dahil matagal na siyang nahusgahan ni Aguirre.

Magugunitang ipinagharap ng patong-patong na kaso si De Lima ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC), si dating NBI deputy directors Reynaldo Esmeralda, Ruel Lasala at maging ang high profile inmate na si Jaybee Sebastian kaugnay ng paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prisons (NBP). TERESA TAVARES

