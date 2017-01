KORAPSYON SA KABUMBERUHAN TALAMAK NA, TALAMAK PA

BASAHIN natin ang liham na in-email sa atin ng isa sa masusugid nating mambabasa sa pahayagang Remate na may kinalaman sa mga fire official at iba pang personnel na nagrerekomenda raw ng mga safety device sa mga establishment.

Hindi kaya taliwas ito sa mahigpit na direktiba ng Department of Interior and Local Government sa Bureau Fire Protection na hindi dapat na magbenta o magrekomenda ng anomang brand ng fire and safety devices at mga fire extinguisher ang mga ito dahil sa pinagmumulan ito ng ng korapsyon?

Gaya na lamang itong si San Juan, Batangas Fire Station chief Sir Bolilyo.

Ayon sa ating source, may bago na naman daw itinatayong business establishment sa nasabing bayan.

Siyento por siyento raw na irerekomenda na naman nitong si Sir Bolilyo sa business operator ang kababayan nito na may-ari ng Life Guard Fire Extinguisher na kukuha ng fire safety supplies o kaya ay roon magpapa-refill ng kani-kanilang fire extinguisher tank.

Ang tindi ni Sir Bolilyo noh? Eh, kung ano ‘yung ayaw ni Pang. Rodrigo Duterte ay ‘yun naman ang ginagawa ng ugok na ito.

Ang matindi rito kay sir, kapag sinuway ang kanyang tagubilin, tiyak na hindi maiisyuhan ng fire certificate ang nasabing business operator para makapag-operate ang nabanggit na establisimyento.

Ah ganon ha! Pres. Digong pakibusisi nga po ito!

Ang siste, ang halaga ng refill ng tangke ng fire extinguisher ay P650 sa ibang kompanya pero sa Lifeguard Fire Extinguisher ayP1,650 kada 10lbs. na tangke.

In short, sobra pa sa doble ang presyong ipinatong ng management ng Life Guard Fire Extinguishers sa mga rekomendado ni Bolilyo.

Ala, eh, baket ??? Magkano ang naging cassshunduhan? (Abangan ang karugtong).

SUGALAN NI EX-COP ‘DI NATINAG, APRUB KAY HEPE

Hindi man lamang tinablan itong sina MPD-PS4 Station Commander Supt. Aquino Olivar at ang ex-cop na si Boni Abad sa kaliwa’t kanang pagbanat sa kanila ng media na may kinalaman sa operasyon ng illegal gambling na ino-operate ng nasabing ex-cop na si Boni Abad.

Eh, ang balita pa ay nagmamayabang pa raw si Boni Abad na wala raw kwenta‘yang mga banat sa kanya hanggang sa pumapayag naman daw si Supt. Olivar na mag-operate ang kanyang mga bookies ng karera at video-karera nito.

