Lalaking Mananakit sa damdamin ni Tetay, babarilin ni Bimby

KWELA para sa amin ang usapan ng mag-inang Kris Aquino at Bimby Aquino na ipinost mismo ni Tetay sa kanyang Instagram account dahil para lang maglalaro ng video game si Bimby na mamamaril ng tao sa sinomang lalaki na mananakit daw sa damdamin ng kanyang ina.

Nakatatawa lang dahil nagpaalam pa siya sa kanyang ina kung puwede niyang barilin.

Bimby: Mom, who gave you the balloons?

Kris: (Deadma)

Bimby: Okay, but if he breaks your heart can I shoot him?

Kris: Baril agad Bimb? Can’t you just punch him?

Bimby: Okay, but if he hurts you, I’ll beat him up because you’re my Mom & I should protect you.

***

Eugene Derossa, dakilang ama!

Maipagkakapuri namin bilang isang dakilang ama ang dating aktor at naging leading man ni Nora Aunor na si Eugene Derossa.

Talagang hands-on siya sa pagiging isang ama. Kahit kasama niya ang kanyang anak na si Zap Eugene Derossa sa bahay, meron pa rin silang bonding moment sa labas ng kanilang pamamahay.

Kumakain sila sa labas at pinamimili niya ng mga gadget ang kanyang unico hijo.

Noon pa’y kilala na naming mabait at maalaga sa bata si Doc Eugene. Katunayan, marami siyang inampon na pagkatapos niyang palakihin at pag-aralin ay hinayaan niyang bumalik sa kani-kanilang mga sariling pamilya, ngunit marami pa rin ang bumabalik-balik sa kanya para bisitahin siya’t pasalamatan.

Hindi rin nakakaligtaang dalawin ni Doc Eugene ang kanyang mga kaibigan sa showbiz, at pinupuntahan pa niya ang event ng mga ito.

Heto’t nga’t kasama ang kanyang anak ay nakisaya sila sa Christmas party ng Actors Guild of the Philippines na pinamumunuan ni Rez Cortez noong nakaraang December 28, 2016.

May plano rin pala siyang mag-handle ng mga talent. Actually, hindi mahirap sa kanya ang humawak ng talent dahil sa galing ng kanyang PR.

Isa sa masuwerteng natulungan ni Doc ay ang Starstruck first runner up at kamuntik nang maging grand winner na si Alyson de Dios na ngayon ay nakakontrata na sa GMA-7.

Binigyan niya ng all-out support si Alyson kaya ito nanalo.

Ikinampanya niya ito sa social media at ipinakiusap niya sa mga kaibigan niyang reporter para sa publisidad. Ganyan mag-alaga ang kaibigan nating dating aktor.

***

Matteo walang planong pakasalan si Sarah

Ang isa raw sa ikinangangayayat ni Sarah Geronimo maliban sa pagkontra ng kanyang mga magulang kay Matteo Guidicelli ay itong walang kasiguruhang relasyon niya sa huli.

Ilang beses na kasing natanong si Matteo ng mga netizen sa social media kung may plano siyang pakasalan si Sarah pero ang laging sagot niya ay aalamin pa niya. Susme!

Mismong si Matteo ay hindi niya alam sa kanyang sarili kung ang Popstar Princess na ba ang makakasama niya habang-buhay? Kaya pala ganun na lamang katindi ang pagkamuhi nina Mommy Divine at Mang Delfin sa kanya.

Pero infairness sa aktor, naipakilala na niya sa kanyang mga magulang at mga kamag-anak ang magaling na singer dahil ilang beses na raw niyang nadala ang kanyang siyota sa sa Cebu.

Malay natin, baka naman may pinag-usapan na sila ni Sarah na ayaw pa nilang ipaalam sa lahat lalo na kanilang mga magulang.

***

