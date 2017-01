MALAYO NA ANG NARATING NG PINAS KAY DU30

BAGO pa man maging presidente ng Republika ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Duterte ay marami na itong gustong gawin sa bansa upang matulungan ang mga kababayan natin na mabago ang kanilang buhay at tuluyang maiangat ang kanilang estado sa lipunan.

Sinimulan ni Duterte ang pagpapaigting sa kampanya sa droga kung saan ay napakarami na ang mga sumukong drug pusher at addict habang ang mga nagtangka namang manlaban ay nasawi sa operasyon samantalang ang iba ay kasalukuyang nakakulong.

Bagama’t may mga alagad ng batas ang nasugatan at namatay sa isinasagawang operasyon ay patuloy pa rin ang Philippine National Police sa pagtugis sa mga taong nagpapakalat ng iligal na droga sa ating bansa.

May ilang kilalang tao na rin ang naaresto ng mga awtoridad habang ang iba ay napatay ngunit ang malinaw rito ay tiyak na magtutuloy-tuloy ang kampanya ng gobyerno upang tuluyang masupil ang mga taong may kinalaman sa iligal na droga.

Patuloy naman ang ginagawang pagtulong ni Duterte sa mga kababayan nating kapus-palad sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanapbuhay sa mga nangangailangan habang tuloy-tuloy rin ang Technical Education and Skills Development Authority na makapagbigay ng skills training sa mga gustong matuto upang makakuha ang mga ito ng trabaho sa loob o labas man ng bansa.

Hindi rin lingid sa atin na tuloy-tuloy ang infrastructure projects ng administrasyon ni Duterte upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan lalong-lalo na iyong mga naninirahan sa malalayong lugar.

Hanggang ngayon naman ay hindi tumitigil ang Department of Transportation sa pag-aaral kung paano mabibigyan ng solusyon ang trapik sa Metro Manila at iba pang lalawigan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga panibagong kalsada, tulay at pagsasaayos ng rail system sa bansa.

Maging ang Department of Agriculture ay hindi rin tumitigil sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating magsasaka at kitang-kita naman natin kung paano naging bukas ang tanggapan ni Secretary Manny Piñol upang matulungan ang mga nagtatanim nating kababayan.

Hangad din ni Duterte na mapaangat ang kabuhayan ng mga naninirahan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at iba pang lugar sa Region 9, 10 at 12 na naaapektuhan ng kaguluhan sa pamamagitan ng Comprehensive Reform and Development Agenda na ipinatutupad ngayon ni Tatay Digong na pinangangasiwaan ni TESDA boss Guiling “Gene” Mamondiong na layuning mapabilis ang pagpapatayo ng mga kinakailangan proyekto sa mga nasabing rehiyon.

Ilan lamang ito sa mga nagawa na ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa ilang buwang panunungkulan kaya’t makaaasa tayo na sa mga susunod na araw ay higit pang darami ang mga proyektong ipagkakaloob sa atin ni Tatay Digong upang tuluyang mapaunlad ang ating bansa. ALINGAWNGAW/ALVIN FELICIANO

loading...