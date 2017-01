Mas malaki pa ang pata ni Kathryn kesa kay Daniel

NAGPALAMIG-LAMIG kamakailan sa Boracay ang magsiyotang Kathry Bernardo at Daniel Padilla.

Sa mga kuhang nakapost sa social media, sa mga unang shots ay tila mas malaki pa ang mga pata ni Kathryn kesa kay Daniel.

Pero sa pangalawang post ay malaki pa rin pero hindi naman over sa laki.

Tawag ng netizens sa kanila ay mag-asawa na.

Masyado kasing madikit ang kanilang mga yakap sa isa’t isa.

Baka magkatotoo ang hula na mabubuntis daw ang dalaga sa taong ito. Susme!

ay hula ring magkakahiwalay na sila bilang magka-loveteam. Ito naman ay mangyayari talaga.

Ngunit ang sabihing magbe-break sila bilang magkarelasyon, abangan na lang natin ang susunod na kabanata.

Sophia Montecarlo na-meet si John Cusack!

On Instagram, Sophia shared a photo of her and John Cusack.

In the caption, the singer/actress said:

“OMG John Cusack! This is insane! Finally met my favorite actor! He’s such a humble person. One of my best moments! ??”

Sophia Montecarlo and her father Aladino have been big fans of John Cusack for many years. It was a stroke of luck that she was finally able to meet him in person and leave with a photo of the two together. John is famous for the movies Serendipity, 1408, Con Air, The Frozen Ground, America’s Sweetheart, High Fidelity and many more.

Ate Shawie, hindi raw kakalimutan ang mga taong kumatay sa aso

“I shall never get over this. I will research the names of those involved in the making of this movie and will NEVER forget them.”

Ito ang post ni Sharon Cuneta sa kanyang FB account. Hinding-hindi raw niya kakalimutan ang mga taong walang awang kumatay kay Bantay.

Huwag na rin kayang tangkilin ni Ate Shawie ang mga mamahaling bag na gawa sa hayop para mas effective ang kanyang pakikisimpatya sa nangyari sa pelikulang Oro. Ganun!

