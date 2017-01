MAY KURYENTE NA!

AGAD na ipinagutos ni Mayor Oscar Malapitan na muling maibalik ang kuryente sa Brgy. 181 at 182 Pangarap Village, ng naturang lungsod, matapos pigilan ng Carmel Development, Inc. (CDI) ang pagpasok ng mga serbisyo sa mga barangay nang walang ligal na batayan na isang pagsuway sa kautusan ng korte, dahil malaking pahirap ito sa mamamayan lalo na sa madilim na mga kuwarto sa Pangarap Elementary at High School, sa mga barangay hall ng 181 at 182, at sa mga health center sa nasabing barangay. JOJO RABULAN

