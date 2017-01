Misuari di pa ligtas sa mga kaso

IGINIIT ng isang Catholic priest na hindi pa rin ligtas si Moro National Liberation Front (MNLF) founding chairman Nur Misuari sa mga kasong kinakaharap niya kaugnay ng Zamboanga siege.

Ayon kay Father Ranhillo Aquino, Dean ng San Beda College Graduate School of Law, ang sinuspinde lamang naman ay ang bisa ng warrant of arrest laban kay Misuari para bigyan ng pagkakataon makibahagi sa peace talks.

Ipinaliwanag ni Aquino na nasasaad sa batas na tanging acquittal lamang ang tuluyang makapag-papawalang sala sa isang may kaso na kinakailangan dumaan sa court trial o kaya naman ay ang pagkakaloob ng general amnesty batay sa resulta ng gagawing peace talks.

Dagdag niya, dahil nananatili pa rin ang mga kasong nakasampa kay Misuari ay maaari muling ihain ng Prosecutor ang warrant of arrest matapos ang anim na buwan na suspensiyon dito.

“The cases are not drop only that the Warrant of Arrest is not going to be serve now.. So after the end of the 6 month period, whatever be the outcome of the talks, the prosecutor can once apply for a warrant of arrest and then this time they can bring him to trial pero it will be depend on what will be the result of the talk,” pahayag ni Aquino.

Si Misuari ay matatandaang nahaharap sa kasong rebelyon at paglabag sa international humanitarian law na isinampa sa kanya ng Zamboanga City local government kasunod nang pagsalakay ng may hanggang 300 tauhan niya sa Zamboanga City noong Setyembre 2013 para tangkaing iwagayway ang bandila ng “Bangsamoro Republic” sa flagpole ng City hall, dahilan upang magkaron ng kaguluhan.

Sa tala ng AFP, nasa 198 residente ang ginawang hostage at “human shield” ng mga rebelde habang mahigit sa 1,000 residente ang inilikas dahil sa bakbakan kung saan 20 sundalo at limang pulis ang napatay sa halos isang buwang labanan habang 12 sibilyan din ang napatay at 79 ang nasugatan. MACS BORJA

