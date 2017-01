Most beautiful Filipina Celebrity

LAGING may balita sa Kapuso Primetime Queen Marian Rivera-Dantes.

Noong isang araw, tungkol sa account verifications na may 3.3 million followers na pinasalamatan niya ang mga fans niya here and abroad.

Mas marami raw naging followers si Marian nang lagi siyang naglalabas ng mga pictures nila ni Baby Zia na lagi silang twining o terno ng suot na damit.

Ang cute daw kasing pagmasdan ng mag-ina

Ngayon naman nag-issue ang The World Around Us ng 10 Most Beautiful Filipina Celebrities according to the US Media at sino pa nga ba ang number one kundi si Marian Rivera pa rin.

Post pa nila sa Instagram:

“The Kapuso Primetime Queen is also a Facebook royalty with almost 18 million followers – the highest among Filipino celebrities and Top 20 in the world.

She is best known for her roles in Marimar, Amaya and Dyesebel.”

Pero naiinip na rin ang mga fans ni Marian na mapanood naman siya sa teleserye after ng guesting niya sa telefantasiyang “Encantadia,” bukod sa kanyang Sunday variety show, ang “Sunday Pinasaya.”

Huwag daw mainip, ayon sa manager niyang si Rams David ng Triple A for Stars, dahil may inihahanda nang bagong drama series ang GMA for Marian, na malamang mapanood sa second quarter of the years.

* * *

Aminado si Ivan Dorschner, isa sa leading men ni Barbie Forteza sa romantic-comedy series na “Meant To Be”, na ang kaibigang si James Reid ang kumumbinse sa kayang bumalik ng Pilipinas at ipagpatuloy ang sinimulan niyang showbiz career na iniwan niya nang bumalik siya sa family niya sa Los Angeles, California.

Pero tinapos muna ni Ivan ang kanyang kontrata sa ABS-CBN bago siya umuwi sa LA at ipinagpatuloy ang studies niya roon.

Nang ma-meet niya muli si James nang mag-show ito sa LA, pumayag siyang bumalik ng Pilipinas at pagdating dito, umikot daw siya sa mga may offers sa kanya at sa GMA niya natanggap ang may pinakamagandang offer.

Naka-contract na siya sa Kapuso Network for three years at desidido na raw siyang gumawa ng sariling mark sa showbiz.

Kaya nagpasalamat siya kay James na alam niyang masaya rin kung nasaan siya ngayon.

Kung matatandaan, nagsimula rin naman sa GMA si James dahil Viva talent naman ito.

“Enjoy po ako sa first project ko sa GMA 7 at madali kaming nakapag-bonding nina Jak (Roberto), Addy (Raz), Ken (Chan) at especially sa aming leading lady si Barbie (Forteza),” sabi ni Ivan noong manood sila ng pilot episode ng “Meant To Be” na nagsimula nang mapanood kagabi, pagkatapos ng “Alyas Robin Hood.”

* * *

Nakabalik na from his Holiday vacation si Gabby Concepcion with his family sa San Francisco kaya balik-taping na rin siya sa dalawa niyang serye sa GMA-7, ang sitcom na “Tsuperhero” ni Derrick Monasterio.

Pero mas concentrated siya ngayon sa afternoon prime drama niyang “Ika-6 Na Utos” dahil marami nang nangyayari sa pagitan nila ng asawang si Emma (Sunshine Dizon) nang mabuko na nitong mayroon siyang kabit at niloloko niya as Rome, si Emma.

“Nasa mga eksena na kaming nagpipilit akong magkabalikan kami ni Emma, pero hindi ko naman maiwanan si Georgia (Ryza Cenon), kuwento ni Gabby.

“Abangan na lamang ninyo kung makukumbinsi ko ba si Emma na muli kaming magsama.” FRONT SEAT/NORA CALDERON

