Na-misunderstood lang daw si Ms. Gloria Diaz!

NA-MISUNDERSTOOD daw si former si Miss Universe 1969 Gloria Diaz sa kanyang naging pahayag na “one in million” ang winning ni Maxine Medina. It’s not that Maxine’s not deserving. She veritably is. ‘Yun nga lang, tayo raw ang host country, lalabas raw na hometown decision ‘yun.

“We’re the host. Parang can you imagine if we make our representative win? E, di magwawala lahat ng candidates and also their countries, their ambassadors?

“And they would all think that we are unfair.

“Even if our candidate deserves it, it will be a shock. It will be a one-in-a-million chance…

“Tayong mga Filipinos, the last thing we should hope for is for our own candidate to win.”

She further added that the most that Maxine could become is to be the pageant’s first runner-up.

“I believe she can be first runner-up, pero mahirap naman [kung mag-Miss Universe], parang hometown decision.

“It’s parang biased, ano?” she opines.

Also, it’s supposedly a fact na marami ang hindi kumbinsido sa kakayahan ni Maxine to express herself in the king’s language. “All those bashers, they don’t count. Hindi naman sila ang naka-expose doon, e.”

Maxine, according to the first Miss Universe, is veritably pretty and the kind of language that she is going to use is basically immaterial. “This is not naman a Miss Whiz or something like that. This is not a brain contest.

“Super-ganda [niya]. I love her. She could be my daughter.”

Also, Ms. Diaz opines, the Filipinos need to be “realistic” when it comes to their expectation.

“It will not be politically correct kung siya pa ang manalo sa ating country,” she intimate. “Kaya, in my opinion, kung ako ang Miss Philippines, I will not be hoping for myself to win here.”

Ms. Diaz also stressed that Maxine needs an interpreter to help her out at the question-and-answer portion.

“Insist!,” she asseverates. “Recommend is a mild word.

“I’ve been saying this for more than ten years, even in Binibining Pilipinas… Mag-Tagalog ka. Who’s gonna stop you?

“You can even ask the question paulit-ulit to give you a little more time. It will give her time to think in Tagalog.

“During my time… it’s a must to always speak in English. Pero ngayon, hindi na ganoon.

“We love our country, we love our language.

“You should speak in whatever language you’re comfortable with.”

Very well said indeed.

TESBUN AGAD?

Talagang love is lovelier the second time around.

Hayan at kalat na kalat sa show business ang supposed pregnancy ng isang young actress na before ay ultra-conservative.

Pero dahil sa nagkakabalikan palang sila ng kanyang matulis (matulis raw, o! Hahahahahahahaha!) na boyfriend at madalas raw ay nag-o-overnight ang girl sa haybol ng kanyang papa, ano pa ba ang mangyayari kundi matetesbun siya ng kanyang mega hot na papa.

As of this writing, it’s wildly being talked about that the young actress is suppposedly pregnant and the father of her would be baby is, of course, her boyfriend.

Ano naman kaya ang reaction ng kanyang strict dad? Would he take her daughter’s pregnancy coolly or would he raise hell?

Hahahahahahahahahahaha!

Abangan ang susunod na kabanata. Abangan daw ang susunod na kabanata, o! Hahahahahahahahaha!

But I’m sure that her dad would take the news stoically. After all, he’s once again the father of a newborn baby and things are a lot different now.

THE NEW PRESIDENT OF THE ACTOR’S GUILD!

The new actor’s guild has a new president. It’s none other than the jukebox queen Imelda Papin.

This early, maraming plans si Mel sa kanyang bagong post. Gusto niya siyempre niyang ma-encourage ang iba pang miyembro na mag-active sa actor’s guild dahil iba siyempre kapag marami at nagkakaisa.

Gusto rin ni Mel na magkaroon ng magagandang proyekto para mag-raise ng funds sa actor’s guild.

Sa ngayon kasi, hindi maitatangging kulang na kulang sa pondo ang kanilang organisasyon.

Anyway, roon sa mga nagdududa sa kanyang pagiging miyembro ng actor’s guild dahil mas bagay raw siyang entertainer sa Aliw awards, nabanggit ni Mel na nakagawa rin siya ng ilang pelikula bilang Imelda Papin (Pag-ibig Bakit Ka Ganyan kung saan naging leading man niya ang gwapong aktor na si Roel Vergel de Dios at nakalabas rin siya sa isang featured role sa Mahal Saan Ka Nanggaling Kagabi kung saan featured ang tambalan ng orig na hari at reyna ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe, Jr. at Ms. Susan Roces) and prior to this, nakagawa rin siya ng ilang pelikula under her screen monicker Imelda Rodriguez kung saan nakasama niya ang martial art expert na si Roberto Gonzales.

Sa ngayon ay medyo hirap si Mel na pamunuan ang actor’s guild pero optimistiko siya na makasu-survive rin sila. Tututukan daw niya ang kanilang organisasyon at hindi titigil hangga’t hindi napagtatagumpayan ito.

DIREK MARK REYES, MANGGUGULAT

Simula last week, kinakabahan na kami sa mga kaganapan sa Encantadia dahil sa banta at pagsalakay ng mga taga-Hathoria sa pamumuno ni Hagorn (John Arcilla). Pero mas lalo pa kaming excited nang i-announce ng director ng top-rating telefantasya ng GMA Network na si Direk Mark Reyes na mas marami pa raw nakakagulat at kapana-panabik na kaganapan ang dapat nating abangan dahil sa mga revelations na magaganap dito.

Sa isang panayam, inanyayahan niya ang lahat ng Encantadiks na huwag na huwag daw palalampasin ang susunod na mga eksena sa primetime series.

“Nakagugulat. Ma-shi-shock sila kasi there are characters, na simula pa lang ay nandun na, that will bid the show goodbye. However, may mga bago ring characters na papasok like Amarro (Alfred Vargas). The viewers should also expect that there is really a shocking revelation in Encantadia,” sabi ng mahusay na direktor.

MANILYN AT KEEMPEE, PIPIGILAN NI SHERYL ANG PAGBABALIKAN?

Halo-halong kilig, tuwa at lungkot talaga ang hatid ng Meant To Be gabi-gabi sa GMA Telebabad kaya no wonder ang taas ng TV ratings nito simula nung Day One.

Nakatutuwa kasi talaga ang kwento nito na sinamahan pa ng mahusay na pagganap ng buong cast. This week ay mas lalong kikiligin ang loyal viewers ng serye dahil nagsisimula nang magkaroon ng magandang pagsasamahan si Billie (Barbie Forteza) with her four leading men na sina Yuan (Ken Chan), Ethan (Ivan Dorschner), Jai (Addy Raj) at Andoy (Jak Roberto). Sino sa kanila ang unang magkakagusto kay Billie at sino naman ang unang magugustuhan ni Billie?

At sa kwentong Mamay (Manilyn Reynes) at Pawie (Keempee de Leon) naman, ano ang magiging papel ni Sheryl Cruz (Beatriz) sa buhay nilang dalawa? Huwag ding palampasin ang pagbabalik ng uber cool millennial Lola Madj na ginagampanan ni Ms. Gloria Romero.

KRIS BERNAL, PUSPUSAN NA ANG PREPARASYON PARA SA SUSUNOD NA ROLE

Puspusan na ang paghahanda ng Kapuso actress na si Kris Bernal para sa kanyang upcoming drama project this year. Si Kris kasi ang napiling bumida sa remake ng 2007 GMA drama series na Impostora.

“Acting workshop Day 1 under Coach Anne Villegas. Excuse my face, napiga lahat ng emosyon ko,” caption ng kanyang post sa Instagram.

Nakatakdang mapanood ngayong taon ang serye na tungkol kay Nimfa, isang street vendor na papayag sumailalim sa facial reconstruction surgery para magkunwari bilang si Rosette, isang maganda at mayamang babae.

***

