Nagulat sa balitang nakabuntis ang utol!

NAGULAT pala si Vin Abrenica, nakababatang kapatid ni Aljur Abrenica, sa balitang three months preggy na raw ang girlfriend ng kuya niya na si Kylie Padilla.

Matagal na raw di sila nagkakausap ng kuya niya.

Hindi raw nila nakasama si Aljur sa family gathering nila noong Christmas at New Year, kahit noong birthday ng daddy nila, hindi rin daw dumating ang kuya niya.

Inisip na raw lamang nilang baka may pinagdaraanan dahil hindi raw ito lumiliban kung may okasyon sa pamilya.

Wala rin daw kasing sinasabi sa kanila si Aljur kaya wala silang alam kung may problema ito.

Sa ngayon kasi, puno rin talaga ang schedule ni Vin dahil busy siya sa taping ng “Wildflower” with Maja Salvador for ABS-CBN at nagsu-shooting din siya ng movie under Toto Natividad, ang “Corpus Delecti.”

Busy rin siyang nagpu-promote ng first movie niyang gumaganap siya ng dual role, ang “Moonlight Over Baler, isang USAFFE soldier noong World Wart II na after 40 years, ng story, parang nabuhay siya sa katauhan ni Kenji, isang Japanese photo-journalist-surfer na napunta ng Manila at nakilala ni Fidela (Elizabeth Oropesa) na akala niya ay ang dati niyang kasintahan na nasawi sa giyera, si Nestor.

Sa direksyon ni Gil Portes, pre-Valentine presentation ito ng T-Rex Entertainment Productions sa February 8 at kasama rin ni Vin si Sophie Albert ang gumanap na batang Fidela sa story na sinulat ni Palanca winner Enrique “Eric” Ramos.

Marunong kumanta at tumugtog ng gitara, ita-try na rin ni Vin na pasukin ang concert scene at may concert siya sa Museum Museum sa February 25, titled “Pare O” with some special guests.

May message lamang si Vin sa Kuya Aljur niya: “Basta alam naman niyang mahal namin siya at nandito lamang ang pamilya niya para sa kanya. We trust Kuya na kaya niya iyan. Lagi namin siyang ipinagdarasal. At ako nami-miss ko na siya talaga, dahil matagal na kaming hindi nakapag-uusap.”

Hindi nagkamali si Kris Bernal na manatiling Kapuso dahi binigyan siya muli ng GMA 7 ng very challenging role sa bagong project na gagawin niya, ang remake ng “Impostora” na unang ginawa noon nina Iza Calzado at Sunshine Dizon. Nagsimula na siyang mag-workshop under Coach Anne Villegas.

“Sa first day pa lamang ng workshop, napiga nang lahat ng emosyon ko,” caption ni Kris sa kanyang Instagram account.

“Hindi biro ang pagdadaanan ko rito, kaya kailagan talagang maghanda ako. Mahirap manggaya ng katauhan ng iba, lahat ng mannerism at pagsasalita niya gagayahin mo.”

Gagampanan ni Kris ang role ni Nimfa, isang street vendor na papayag sumailalim sa facial reconstruction surgery para magkunwari na siya si Rosette, isang maganda at mayamang babae. Bale dual role ang gagampanan ni Kris, kaya dapat talaga siyang mag-workshop, mula sa isang mahirap, aarteng mayaman.

Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng GMA 7 kung sinu-sino ang makakasama ni Kris, sino kaya ngayon ang magiging katambal niya? Iyong huli niyang teleserye sa GMA 7, isa siyang dalaga with a mind of a seven year old at ang nakatambal niya si Hero Peralta. FRONT SEAT/NORA CALDERON

