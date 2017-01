Namaalam sa Encantadia dahil sa buntis issue!

MAMAMAALAM na ba si Kylie Padilla sa telefantasya ng GMA 7 na ‘Encantadia’ dahil sa Instagram Account ni Direk Mark Reyes ay nakalagay ang apat na larawan ng Sang’gre. May caption siyang ‘sino kaya sa kanila ang magpapaalam na?’

Marami ang humuhula na mamamatay si Kylie dahil hindi niya makakayanan diumano ang mga fight scenes at stunts dahil sa napapabalitang kalagayan niya ngayon.

Bukod dito, natuklasan nila Alena (Gabbi Garcia), Amihan, at Ybarro (Ruru Madrid) mula kay Hitano (Pancho Magno) na tanging kaluluwa lamang din ang maaaring makapaslang sa mga Hadezar.

Iminungkahi ni Amihan (Kylie) na magpapakamatay siya upang maging Vivitre (kaluluwa) na tutulong kay Hitano na labanan ang mga hadezar. Pero, hindi ito sasang-ayunan nila Ybarro. Ano kaya ang mangyayari?

May ilang comments kaming nabasa sa IG ni Direk Mark na galing sa netizens…

“Kung totoo ung chismis about Kylie’s pregnancy, mukhang sya ang magpapaalam. OMG!!!Paano na ang kaharian ng Encantadia?? Huhuhuhu.”

Maraming bashers ngayon si Aljur Abrenica dahil sa tsismis na buntis diumano ang kanyang girlfriend. Mababasa sa IG nina Direk Mark, Kylie na “Pashnea (Enchanta word na nagpapahayag ng galit/ hayop/animal) talaga itong si Machete…’

May fan si Kylie na nagsabi ng “Kasalanan ‘to ni Kahoy.”

“Kasalanan to ni Aljur! Nandamay pa siya”

“Ay naku Aljur kung totoo man hindi mo na nirespeto…sa kasagsagan pa naman ng career ni Kylie.”

Kahit sa Instagram Account ni Aljur ay may mga netizens na hindi natutuwa sa kanya dahil tsismis sa kagalayan ni Kylie.

“Aljur totoo ba ang rumor? If yes congrats pero pashnea ka.”

“Hoy kahoy. Kung totoo ‘yung article’, pashnea ka. Wala ka na ngang career, nandamay ka pa. Tingin mo maramng natutuwa sayo?

May netizen pang nagsabi na turuan sana siya ng leksyon ni Robin Padilla. Maraming below the belt na bira kay Aljur sa social media.

Pero sa bandang huli, wala naman tayong magagawa kung nagmamahalan talaga ang dalawa. Desisyon nila ‘yan, panagutan nila kung ano ang nagawa nila at magtulungan silang dalawa para sa future nila.

Nag-post naman si Kylie sa kanyang Instagram Account ng kanyang larawan na may caption na PARA SA LIREO na parang nagbabadya ng pamamaalam…“Lumaban. Nabigo. Bumangon. Makaliligtas bang muli ang Hara ng Lireo?’

May mga netizens din na tinatanong si Kylie sa kanyang IG kung buntis ito pero patuloy siyang tahimik at hindi sumasagot.

May post din si Kylie na “There are so many beautiful reasons to be happy”.

Komento ng netizens: “If its really true so be it. If they love each other and if they going to have a baby, that’s a gift from God…”

“Having a child without a blessing ay KAILAN ‘di tama. Tho baby is really a blessing…pero ‘di pa rin tama.”

“Whatever happens we love you. It’s God’s blessing.”

“It’s sad if it’s true @kylienicolepadilla coz your career is blooming but regardless your fans are here for you. Nakahihinayang lang…love you no matter what happens.”

“The love each other so that’s life. Huwag natin silang i-judge. Marami namang may mga anak sikat pa rin like Jennylyn (Mercado) basta magaling sila sa kanilang craft. Ang baby is a blessing naman po. Baka dahil diyan mas magbo-boom ang career nila in the future. Everything happens for a reason if it’s true. We are happy for the both of you Aljur and Kylie. Fight for your relationship whatever it takes.”

Hintayin na lang nating magsalita at magkaroon ng statement sina Kylie Padilla, Aljur Abrenica at Robin Padilla para sa ikalilinaw ng isyung ito.

Pak! XPOSED/ROLDAN CASTRO

