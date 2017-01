Nananatiling mapagpakumbaba at may takot!

MAGPAKUMBABANG tinanggihan ni Coco Martin na tumakbo bilang Presidente ng Kapisanan nang mga Aktor ng pelikulang Pilipino at Telebisyon.

Balitang si Imelda Papin ang nahalal bilang Pangulo maski kilalang singer at si Amay Bisaya ang Vice President.

Kinukumbinse ang aktor na tumakbo sa Actors Guild pero pakiramdan niya ay hindi pa siya handa para mamuno.

Inunahan siya ng takot.

Pero naniniwala kami na sa status ngayon ni Coco ay kaya niya.

May influence na siya, kayamanan at malasakit sa industriya.

Kahit nga wala siya sa posisyon ay nakatutulong siya sa mga co-actors niya.

Pero ang gusto niya ay ‘yung handang-handa na siya na malaki ang maitutulong niya o magagawa bilang pangulo.

Hinikayat din siya ng Pangulo ngayon ng Actors Guild na si Rez Cortez nu’ng magkasama sila sa seryeng “FPJ’s Ang Probinsyano”.

Sinagot din niya ito na pag-isipan niyang mabuti. Alam niya na malaking responsibilidad.

Ang importante, may iba siyang paraan para makatulong sa industriya.

Priyoridad niya na mabigyan ng work ang mga dating artista na gustong mag-comeback sa showbiz.

Samantala, ABS-CBN pa rin ang namayagpag sa listahan ng mga pinakapinanood na programa noong 2016 base sa Kantar Media dahil 16 Kapamilya programs ang kasama sa top 20 regularly airing programs mula Enero hanggang Disyembre 2016 (maliban sa Holy week).

Una nga sa listahan ang “FPJ’s Ang Probinsyano” (40%) ni Coco na sinundan ng “The Voice Kids” (37.6%), “Pangako Sa ‘Yo” (34.3%), “Dolce Amore” (33.8%), “Pilipinas Got Talent” (31.9%), “Dance Kids” (31%), “Wansapanataym” (30.7%), “TV Patrol” (30.6%), “Pinoy Boyband Superstar” (30%), at “MMK 25” (29.9%).

Kasama rin sa listahan ang “Home Sweetie Home” (24.9%), “Magpahanggang Wakas” (24.4%), “Goin Bulilit” (23.3%), “Rated K” (21.3%), “Minute to Win It: Last Man Standing” (20.3%), at “On The Wings of Love” (19.9%).

Samantala, ang ABS-CBN special na “PiliPinas Debates 2016” ang pinakapinanood na programa noong 2016 na nakakuha ng national TV rating na 40.6%.

Pasok din sa listahan ang one-time specials na “Meron Akong Kwento: Ang Himig ng Buhay Ko” (32.9%) at “Halalan 2016: Ang Huling Harapan” (25.7%).

Ang mga pinakapinanood na programa sa iWant TV noong Disyembre ay “FPJ’s Ang Probinsyano,” “Doble Kara,” “Pinoy Big Brother Lucky Season 7,” “The Greatest Love,” “Till I Met You,” at “Magpahanggang Wakas.”

Samantala, mas maraming Pilipino na ang nakakapanood ng ABS-CBN shows matapos ang parternship nito sa PLDT, Inc., na nagbibigay access sa PLDT at Smart subscribers na matunghayan ang mga palabas, specials, at exclusive content sa iWant TV.

Sa ibang bahagi naman ng bansa, nanalo rin ng ABS-CBN mula Enero hanggang Disyembre 2016. Panalo sa national TV ratings ang Kapamilya network sa Total Balance Luzon na may average audience share na 47% ; sa Total Luzon kung saan nagtala ito ng 40% ; sa Total Visayas kung saan nakakuha ito ng 54% ; at sa Total Mindanao na may 56% .

Sa buong taon ng 2016 mula Enero hanggang Disyembre, nanguna at pinanood sa mas maraming kabahayan sa buong bansa ang mga programa ng ABS-CBN sa pagtala nito ng average audience share na 45%. Ito ay base sa datos mula sa multinational audience measurement provider na Kantar Media.

Nanguna sa lahat ng time blocks ang ABS-CBN, partikular na sa primetime (6PM-12MN) kung saan nakakuha ito ng 49%.

Numero uno rin sa morning block (6AM-12NN) ang ABS-CBN at nakakuha ng 39% ; sa noontime block (12NN-3PM) kung saan nagtala ito ng 44% ; at sa afternoon block (3PM-6PM) kung saan nagkamit naman ito ng 44% .

Boom!

-0o0-

Marami na rin ang nasasabik sa balik-tambalan nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo. Mukhang matutuloy na raw ito sa 2017.

Matagal-tagal ring nagpahinga si Sarah at masaya ang mga fans na si Lloydie ang leading man niya sa gagawing project.

Apat na taon na nu’ng ipalabas ang box office hit nilang pelikula na “It Takes A Man and A Woman”.

Pak!

-0o0-

Maganda na ang relasyon ni Julia Barretto sa kanyang ama na si Dennis Padilla. Good karma ang young actress at nalampasan na niya ang pagiging ‘starlet’ pagkatapos tumabo sa takilya ang “Vince & Kath & James’. Puwede na siya humabol kina Liza Soberano, Nadine Lustre atbp.

Maganda rin ang feedback ni Dennis sa performance ng anak lalo’t RomCom ang ginawa niya. Komedyante kasi si Dennis kaya mataas ang standards niya pagdating sa comedy.

Marami rin ang nagre-request na sundan na ang tandem nina Julia at Joshua Garcia dahil swak sila at may chemistry.

Flang! XPOSED/ROLDAN CASTRO

