No fly zone, no signal, no flying drone sa Traslacion

IPATUTUPAD ang “no fly zone” sa Quirino Grandstand, Quaipo church at iba pang lugar na dadaanan ng Traslacion sa Kapistahan ng Poong Itim na Nazareno sa Enero 9, Lunes.

Bukod dito, mawawalan din ang signal ng mga cellphone para na rin sa seguridad ng gaganaping prusisyon.

Ito ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Lt. Col. Llewellyn Binasoy, sa press briefing sa Quiapo church.

Aniya, magkakaroon ng signal jam bagama’t wala naman umanong mga masamang bantang magaganap sa araw ng Traslacion o kapistahan ng Quiapo.

Inaasahan kasing 15-milyon deboto ang dadagsa sa Traslacion na magmumula sa Luneta hanggang makabalik ang andas sa loob ng Quiapo church.

“For the areas or the route of the procession, there will be no signal. We hope you understand that’s part of our security preparations,” ayon kay Binasoy.

Ipagbabawal din aniya ang mga flying drone sa prusisyon.

Aabot naman sa 1,000 kapulisan ang nakatakdang ipakalat sa Traslacion partikular sa mga lugar na dadaanan nito maging sa paligid ng Quiapo church. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

