Onsehan sa droga, kelot inutas

SINISILIP mga tauhan ng Navotas police na onsehan sa droga ang motibo sa pagpatay sa isang hindi pa nakikilalang lalaki na natagpuan sa isang madilim na bahagi ng North Bay Boulevard South (NBBS) kaninang madaling-araw, sa Navotas City.

Ayon kay Navotas police homicide investigator PO3 Joemir Juhan, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nakikilala ang biktimang ipinapalagay na nasa 30–35-anyos, naka-itim na T-shirt at jogging pants na natagpuang duguang nakahandusay sa kahabaan ng Babanse St., Phase 1-C, Brgy. NBBS pasado 5:50 ng madaling-araw.

Dalawang transparent sachet ng shabu at mga drug paraphernalia ang natagpuan sa katawan ng nasawi.

Ayon kay Navotas police chief S/Supt. Dante Novicio, natuklasan ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) na may mga tama ng bala ng baril sa ulo ang biktima at may palatandaan pang iginapos ito at sinakal ng lubid bago tuluyang pinaslang.

Naniniwala ang mga awtoridad na pinatay ang biktima sa ibang lugar saka itinapon sa nasabing lugar para iligaw ang mga imbestigador.

Patuloy na inaalam ng pulisya na maaaring nagka-onsehan sa droga kaya pinatay ang bikitma. ROGER PANIZAL

