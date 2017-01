P5 milyon reward ni P. Duterte sa makakahuli kay Dumlao

HANDA si Pangulong Duterte na magbigay ng P5 milyong reward sa kung sino ang makakahuli at makakapag-deliver sa kanya kay Supt. Rafael Dumlao ng PNP Anti-Illegal Drugs Group patay man o buhay.

Ito’y kung ipagpapatuloy ni Supt. Dumalo na magtago sa batas.

“Bakit ka umalis doon sa custody sa Crame? If you do not come out soon, I will offer dead or alive ikaw, ikaw mismo Dumlao, five million. Dead or alive, you deliver him to me dead, okay ako. Dalhin mo diyan sa gate ng Malakanyang patay, buhay, okay sa akin. Dead or alive, five million if you are a fugitive,” lahad nito sabay sabing “p***** i** kang Dumlao ka ‘pag hindi ka lumabas, patungan kita ng five million. I am giving you exactly 24 hours ‘pag hindi that reward goes into effect.”

Kapag nadala aniya sa kanya si Supt. Dumlao ng buhay man o patay o kung patay man na para sa kanya ay mas mabuti ay wala aniyang tanong na maririnig mula sa kanya.

“I think we have more or less already — alam na namin kung ano ang nangyari. It’s just a matter of catching the two others whom we suspect that are connected with the kidnapping,” ayon kay Pangulong Duterte. KRIS JOSE

loading...