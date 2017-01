PAGBABAGO PARA SA SAMBAYANAN SA 2017

BUKOD sa pagbabagong indibidwal o personal at pampamilya, dalangin at wish natin ang pagbabago rin ng ating buong lipunan sa taong darating, 2017.

Sa mga personal o indibidwal, hindi natin hawak ang naiisip na pagbabago ng kahit sino.

Maaaring ang ating mga sarili lamang at miyembro ng ating pamilya ang pupwede nating salihan sa mga hakbang tungo sa pagbabago. Subalit sa pagbabagong panlipunan, kinakailangan ang ating partisipasyon.

Obligahin natin ang ating mga sarili na alamin ang mga problema at kung paano tayo makatutulong sa paglutas ng mga ito sa abot ng ating makakaya para sa pagbabago.

Kung may nakikita naman tayong magaganda, paano tayo makatutulong na lalong pagyamanin ang mga ito?

PAGBABAGONG PAMBANSA

Isa sa pinakamahahalaga ngayong problema o usapin ang pampulitikang kalagayan ng mahal kong Pinas.

Sa pinakahuling mga balita, may nagtatangkang balewalain ang pagpili ng nakararaming Pinoy na maging lider nila sa loob ng anim na taon mula sa taong ito.

Sinasabing gusto ng mga Kano, sa pangunguna ni dating American Ambassador Philip Goldberg, kasama ang mga nasa oposisyon, na sibakin bilang Pangulo si Rodrigo Duterte sa loob ng isa at kalahating taon.

Pinakaklaro na dahilan dito ang paglalakad ni Duterte na kumalas na bilang tuta ang Pilipinas sa bansa ni Goldberg at manindigan itong kapantay ng anomang bansa, makapangyarihan man o mahina, mayaman man o mahirap.

MGA INTERES NG KANO

Ayaw na ayaw ng mga Kano na may hahadlang sa kanila sa anomang gusto nilang gawin sa Pinas.

At kabilang sa mga gusto nila ang mag-istasyon ng kanilang puwersa sa militar sa bansa upang mabantayan nila ang kanilang mga negosyo na dumadaloy sa West Philippine Sea at South China Sea at ‘yung mga nasa loob mismo ng Pinas.

Malaking bahagi ng $5-trilyong negosyo na dumaraan sa nasabing mga karagatan ang sa mga Kano at sila rin ang may pinakamalalaking negosyo sa bansa gaya ng langis, bangko, armas pandigma, kompyuter, gamot, pagkain at iba pa.

Dito rin nila itinatayo ang marami nilang negosyo dahil sa baba ng pasahod sa ating mga obrero, bukod pa sa mga benepisyo nila sa negosyo.

Alam ba ninyo na ang mga Kano ay nangunnguna sa pagpanday ng mga batas na ikinahihirap ng mga Pinoy?

Naririyan ang Oil Deregulation Law at Electric Power Industry Reform Act na dahilan ng sobra-sobrang presyuhan sa langis at kuryente na pabor sa mga Kano at kasosyo nilang mga Pinoy.

KORAPSYON

Klaro namang ang gobyerno ay lungga ng higit na maraming magnanakaw na politiko at appointed sa puwesto sa nakaraang mga panahon.

Dahil dito, ang nawawala sa kaban ng bayan sa halos lahat ng mga proyekto ay kalahat, bukod pa ang mga ghost project na ikinawawala talaga ng salaping-bayan hanggang sa kusing.

Matagal na sana tayong konekonektado ang mga isla ng Pinas sa pamamagitan ng mga kalsada, tulay at pier kung hindi pinagnanakaw ng mga korap ang mga pondo para rito.

Hindi rin sana tayo kinakapos ng mga ekwelahan, libro at kompyuter kung wala ang mga korap.

Maging ang libreng tuition sa maraming mag-aaral ay matagal na sanang isang katotohanan kundi dahil sa mga korap na ‘yan.

Hindi rin sana nagkakadamatay-matay sa sakit ang milyon-milyong batang may edad 1-5 kung hindi ninanakaw ang pondo rito ng mga korap.

DROGA

Maulit-ulit at nakayayanig man ang mga pangyayari ukol sa droga, hindi pupwedeng basta kalimutan na lang ito dahil sa reklamo ng mga nawawalang ng miyembro ng pamilya.

Hindi talaga pupwede na hayaang ganun-ganun na lang at manatiling hindi pupunahin ng gobyerno ang mga sangkto dito.

Hindi biro-biro ang apat na milyong adik, pusher at druglord, anim na libong pulis, limang libong opisyal ng barangay, mga mayor, gobernador, kongresman at senador na sangkot dito.

Alalahaning sa nagdaang mga panahon, tayo ang takot na takot na maging biktima ng pagapatay, pag-rape, panununog, pagnanakaw at iba pa ng mga sangkot sa droga.

TUMULONG SA PAGBABAGO

Muli, sasabihin nating obligahin natin ang ating mga sarili na tumulong sa mga awtoridad na lutasin ang nabanggit na mga problema.

Alalahaning, gusto natin o hindi, apektado tayo bilang isang tao o pamilya o komunidad ng mga pambansang suliraning ito na kailangan ng pagbabago.

