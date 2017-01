Pagbibigay ng number coding exemptions, itinigil muna

ITINIGIL muna ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) “indefinitely” ang pagbibigay ng mga exemptions sa number coding system habang binubusisi pa nila ang naturang polisiya.

Ayon kay MMDA general manager Tim Orbos, kailangan nila munang rebisahin ang mga ito dahil sa pagdagsa ng aplikasyon mula sa mga pribadong motorista nitong mga nakalipas na buwan.

Ani Orbos, maaaring mawalan ng silbi ang number coding scheme kung magbibigay rin sila ng maraming exemptions, lalo na’t biglaan ang pagdami ng mga sasakyan sa Metro Manila.

Hindi naman nabanggit ni Orbos kung gaano karaming aplikasyon para sa exemption ang natanggap ng kanilang ahensya.

Sa ilalim ng Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP), maaring mag-apply ng exemption ang mga kagawad ng media na ginagamit ang kanilang pribadong sasakyan sa trabaho, medical practitioners na rumreresponde sa mga emergency cases, at mga may-ari ng sasakyang ginagamit sa pagdadala ng mga taong nangangailangan ng madaliang atensyong medikal.

Awtomatiko naman ang pagiging exempted ng mga emergency vehicles, government vehicles at diplomatic vehicles.

Base rin sa nasabing polisiya, hindi maaring lumabas sa mga kalsada tuwing Lunes ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2, 3 at 4 naman tuwing Martes, 5 at 6 tuwing Miyerkules, 7 at 8 tuwing Huwebes, at 9 at 0 tuwing Biyernes. JOHNNY ARASGA

