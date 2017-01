Pagbibitiw ni Gen. Bato sa puwesto, tinanggihan ni P. Duterte

MARIING tinanggihan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang alok ni Philippine National Police (PNP) chief Ronald dela Rosa na magbitiw sa puwesto dahil sa kontrobersyang kinasangkutan ng mga pulis sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jee Ick Joo.

Ang katuwiran ng Chief Executive, walang mabuting idudulot at magandang kahihinatnan kung paaalisin niya sa puwesto si Gen. dela Rosa.

“Bato offered to resign yesterday. But I declined his retirement because it would not contribute anything. I was just facing the reality that walang magandang maratnan kung papaalisin ko si Bato and more reason for us to do more,” ayon kay Pangulong Duterte.

Bukod pa sa kailangan munang marinig ang panig ni Gen. dela Rosa bago pa niya sibakin ito sa puwesto gaya ng hirit ng ilang mambabatas.

Ito aniya ang nakasaad sa Saligang Batas na dapat lamang aniyang sundin.

Binigyang diin ni Pangulong Duterte na hindi siya manghihinayang sa perang ipapatong niya sa ulo ni Supt. Dumlao dahil sinira nito ang reputasyon ng kapulisan.

“Now, it’s an injustice enough but to ask for the head of the PNP chief — there is no rhyme or reason for that. Even sabihin mo sa military ‘yung chain of command, if that is the story surrounding how the crime was committed it would not be fair,”aniya pa rin.

Aniya, naiintidihan niya ang saloobin ni Gen. dela Rosa na nangyari kasi ang krimen sa loob ng Kampo Krame subalit ang dapat at kinakailangang gawin ay habulin at tugisin ang mga taong sangkot sa krimen.

“Sila ‘yon. Because crime is personal. Hindi mo mapahayag sa ibang tao iyan as severe as ousting a chief of the PNP just because the perpetrators are police officers and they brought in the suspects,” lahad ni Pangulong Duterte. KRIS JOSE

