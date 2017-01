Pagsasauli ng VCMs sa Smartmatic, sinimulan na

NAGSAULI na ang Commission on Elections (COMELEC) ng vote counting machines (VCM) sa Smartmatic.

Ito ay matapos hindi pansinin ng Korte Suprema, na tumatayo bilang Presidential Electoral Tribunal (PET), ang apela ni dating Sen. Ferdinand “Bongbong” Marcos na huwag muna isauli ang VCMs para magamit naman ito sa kanyang protest case laban kay Vice President Leni Robredo.

Sa resolusyon ng PET, kanila nang pinahihintulutan ang Comelec at Smartmatic na kaagad na magsagawa ng 2016 Automated Elections System Project closure ng lahat VCM at Consolidation and Canvassing System (CCS) Kits, pati na rin ang disposal ng mga external batteries ng VCMs.

Inatasan na rin ng PET ang election records at statistics department ng poll body na i-back up ang mga laman ng VCM SD cards ng lahat ng munisipalidad, lungsod at probinsya na nasasakop ng Precautionary Protective Order.

Bukod dito, inatasan din ng PET ang Comelec na payagan ang kanilang mga miyembro na mag-obserba sa pagsasagawa ng stripping activities, magtatag ng protocol hinggil sa stripping procedures at magsagawa rin ng ocular inspection sa warehouse ng poll body sa Sta. Rosa, Laguna, na mahigit 1,000 VCM na sakop ng protesta ni Marcos ay mapasama rin sa pagbura ng mga data.

Hiniling din ng PET sa Comelec na magbigay ng itemized cost na dapat pang bayaran sa Smartmatic dahil sa delay ng pagsasauli ng mga kagamitan na ginamit noong eleksyon dahil sa protesta ni Marcos.

Ayon sa Comelec, tinatayang P2.078 bilyon ang dapat nilang bayaran sa technology provider dahil sa election protest. BOBBY TICZON

loading...