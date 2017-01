Pamimigay ng condom sa public schools, ipinatigil

IPINATIGIL ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon ang distribusyon ng condoms sa kanilang pampublikong eskuwelahan.

Sinabi ni Mayor Herbert Bautista na iniutos niya ang nasabing hakbang na kampanya ng Department of Health (DoH) laban sa HIV-AIDS sa mga kabataan.

“We will not allow the distribution of condoms in public schools. [But] we will allow the use of QC public health facilities… [for that purpose],” utos ni Mayor Bautista kay city health officer Dr. Verdades Linga.

Samantala, sinabi ng QC Epidemiology and Surveillance Unit na walang nangyaring distribusyon ng condom sa mga eskwelahan sa lungsod.

Maaalalang sinabi ni Health Sec. Paulyn Jean Rosell-Ubial nitong nakaraang linggo ay nalaman niya ang planong distribusyon ng condoms na nai-pilot test na sa Quezon City.

Iniulat ng DOH na nasa pinal na estado na ng implementasyon ng condoms sa mga eskwelahan. BOBBY TICZON

