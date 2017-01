Pang-showbiz lang ang tambalan!

MARAMI ang naku-curious kung for real nga raw ba ang tandem ng dalawang sikat na teenage personalities na ‘to.

Hayan kasi at sweet na sweet sila sa taping ng kanilang TV soap pero once na mag-pack-up na ang shoot, kanya-kanya na sila ng lakaran. The boy goes on his own trip (and that is looking for more dough and moola! Hahahahahahahahaha!) and the girl to her own sheltered life taking care of some roosters for sabong purposes.

Diyan daw talaga nalilibang ang chick na ‘to at sa kanyang off-cam papa.

Off-cam papa raw, o! Hahahahahahahahahahaha!

Interesting!

Ang sabi, as early as last year ay magkaibigan na raw ang dalawang ito. But it’s only now that they relationship has fully-bloomed and blossomed.

During an event for a clothing apparel raw ay very intimate na ang dalawa pero nang may dumating na ‘intruder’ (intruder raw, o! Hahahahahahaha!), bigla raw na-tense ang ombre at balak sanang magtago but it was too late to do that. Hahahahahahahaha!

Well, you can’t blame the girl for her onscreen boyfriend is only close to her on cam but off-cam, he’s always in a hurry to leave.

In a hurry to leave raw, o! Hakhakhakhakhakhakahkhak!

Pa’no, may sarili naman itong agenda (may sarili raw na agenda, o! Harharharharharhar!) kung saan hindi naman kasali ang girl.

‘Di raw kasali ang girl, o! Hahahahahahahahaha!

He is more interested in meeting his DOGs who are giving the money to support his business understakings and upkeep for his palatial abode. Hahahahahahahahaha!

Yes, the sweet and loving young man has some DOGs who supports his numerous businesses, among other things.

Why should he be interested in a woman who is not ‘concered’ with his money-making ventures, among other things.

Among other things raw, o! Hahahahahahahahahaha!

Imagine, in so short a time, he’s been able to put another branch of his by now famous resto. And you know naman how expensive it’s upkeep is. Hindi basta-basta magkakaroon ng restaurant sa panahong ito when money’s indeed hard to come by.

‘Di ba naman?

‘Yun nah!

Kaya ang girl, mas na-develop sa not-so-tall na ombre na napaka-solicitous and most caring of her womanly needs.

Womanly needs raw, o! Hahahahahahahahahaha!

‘Yun nah!

TYRONE IS WELL-LOVED

Napakarami na palang talaga ng Tyronatics ni Tyrone Oneza. Imagine, some of my face book friends belong to that group of his.

Fabulous!

Pa’no naman, napaka-generous ni Tyrone and most giving sa kanyang mga fans. Imagine, he had to take time out from his job in Barcelona just to deliver personally to his fans’ their winnings at his well followed Wheel of Fortune.

Sino ba naman kasi sa ngayon ang mamimigay ng laptop at iba pang gadgets sa panahong taghirap ang Pilipinas? Mga artista nga ay nag- tatago (nagtatago raw, o! Hahahahahahahaha1 How gross!) tuwing Pasko at ang kinikilala lang ay ang PMPC na nagbibigay annually ng mga awards at recognition sa mga artista. Otherwise, kung plain entertainment writer ka lang ay deadma lang sila.

Deadma lang daw, o! Hahahahahahahahahaha!

Kaya I pray to God that Tyrone would be given more blessings so that he could share them to his followers and to all the people as well who are very much in need.

Mabuhay ka Tyrone. May your tribe increase!

SYLVIA SANCHEZ, TINATAMBAKAN NG BLESSINGS!

Napakabait talaga nitong si Sylvia Sanchez. So far, siya lang yata ang artistang nakipag-meet sa mga taong tumutulong sa soap nilang sobrang taas talaga ng ratings dahil na rin sa ganda ng kwento at mahusay na portrayals ng mga artistang involved, lalo na nga itong si Sylvia na all out talaga at walang hindi magagawa para sa ikagaganda ng kanilang soap opera.

Anyway, bawi sa kanyang magnanimity ang mga close friends niya sa show business dahil mineet niya sila on a one at a time basis.

Speaking of their soap The Greatest Love, tumitinding lalo ang mga kaganapan dito dahil lalong lumalala ang alzheimer’s ailment ni Sylvia na ngayo’y lalong dumadalas ang sumpong.

Ganon pa man, nangako si Gloria, the role of Sylvia in this soap, na igupo man daw siya ng kanyang alzheimer’s, makaaasa ang kanyang mga anak na hindi sila makalilimutan ni Gloria dahil hindi raw nagagawang lumimot ng puso.

Marami ang pinaiyak ng dialog niyang ito.

Posible ngang kumalat na ang kanyang sakit at unti-unti ng nawawala ang kanyang memorya pero hinding-hindi raw niya makalilimutan ang kanyang mga anak dahil hindi marunong lumimot ang puso.

Touching!

‘Yun nah!

GMA NETWORK, BONGGA ANG MGA PASABOG!

We are definitely looking forward to 2017 dahil sa mga ni-launch na programs ng GMA Network recently. Magandang treat ito para sa aming avid fans nila dahil bukod sa big stars ng istasyon ang bibida rito, balita namin pang-world class talaga ang line up ng mga programa.

Totoo ngang they will soar even higher this year matapos muling mag-number one sa nationwide ratings ang TV station noong 2016.

Pero aminado ang GMA SVP for Entertainment TV na si Ms. Lilybeth G. Rasonable na may mas malaking hamon na kinakaharap ang Kapuso Network ngayon. Aniya, “It’s more difficult now. I think 2017 will be more challenging because we have to maintain, if not, even surpass what we have achieved this last quarter. Our Chairman [and CEO] (Atty. Felipe L. Gozon) always tells us, ‘you cannot be kampante just because you’ve already achieved your goal,” sinabi ng GMA executive.

KEN CHAN, JAK ROBERTO, ADDY RAJ AT IVAN DORSHNER, SINAYAWAN SINA SOLEEN AT RHIAN

Hindi lang si Barbie Forteza ang inaakit nina Ken Chan, Ivan Dorschner, Jak Roberto at Addy Raj. Hindi rin kasi napigilan ni Rhian Ramos ang kanyang reaksyon sa pagsasayaw ng Meant to Be boys sa isang episode na ipalalabas soon sa Taste Buddies.

Ito’y kanyang inihayag sa kanyang social media account kung saan ipinost niya ang video na nag-sexy dance ang mga boys sa kanilang dalawa ni Solenn Heussaff.

Sa video, makikitang tawang-tawa ang dalawang Kapuso actress dahil naaaliw sila sa ginawang ‘presentation’ ng Kapuso heartthrobs. Marami naman sa kanilang fans ang nag-comment dito saying naiinggit sila sa happiness na dinala ng apat na Meant To Be stars kina Solenn at Rhian.

***

