Para kay Ellen Adarna, bagong taon, bagong lalaki?

NAGTATAKA ang netizens kung bakit wala nang ipino-post si Ellen Adarna sa kanyang social media account na kasama si Baste Duterte. Nang tanungin si Ellen tungkol dito ng isang netizen ay walang anuman niya itong sinagot na 2016 pa raw ‘yon. Wala na raw sila. At 2017 na raw ngayon.

Ganun?

Ibig bang sabihin, bagong taon, bagong lalaki para kay Ellen?

Sabagay, hindi naman niya tinalbugan si KAPPT President Imelda Papin sa isang linggong pag-ibig nito. Nakailang buwan din sila ng anak ni Pangulong Digong.

ANGEL HINDI NAKAKALBO

Sa bagong Instagram post ni Bubbles Paraiso, makikitang maiksi na ang buhok ni Angel Locsin at super kurba ng kanyang katawan habang nakadapa ito at nagtatampisaw sa swimming pool.

Hindi naman pala totoong nakakalbo si Angel. Nagpagupit lamang siya ng maikli para ipagpag ang mga bad experience niya sa pag-ibig at siyempre para mag-welcome nang panibagong mangingibig.

‘Yan naman ang ginagawa ng mga babae-nagpapaikli nang buhok pagkatapos ng heartache. ‘Yun na!

TYRONE GAGAWA NG BAGONG ALBUM

Nakauwi na sa Barcelona, Spain ang singer/actor na si Tyrone Oneza mula sa ilang linggo nitong pag-stay sa Pilipinas, na kaya naman siya umuwi ay para tuparin ang kanyang panata sa Mahal na Poong Itim na Nazareno taon-taon, at ang kanyang pangako naman sa kanyang fans na dadalawin niya ang mga ito sa kanilang mga bahay at siya mismo ang magbibigay ng mga napanalunan nilang laptop, tablet at Euro sa #TyroneOneza/FB International Wheel of Fortune kung saan dahil dito ay kinikilala si Tyrone Oneza na King of Facebook kung saan ang mismong pamunuan ng FB ang nagbigay ng titulo nito sa kanya.

Maliban sa paghatid ng mga papremyo sa kanyang mga tagahanga at pagtupad sa tungkulin niya sa Mahal na Nazareno, nakapag-guest din siya sa mga radio station at sa ilang show sa kapistahan ng Tondo at sa Lipa, Batangas na inimbita siya mismo ng mayor doon, napasyalan din niya ang kanyang bahay sa Calamba. Pero sa friend at supporter niyang si Don Raul Medrano Lacorte sa Lipa siya tumuloy dumating siya sa bansa. Naging kasa-kasama niya si Don Raul sa lahat ng mga naging lakad niya.

Ang pangako ni Tyrone ay muli siyang magbabalik sa Pilipinas very soon upang maibigay pa niya sa kanyang mga tagahanga ang ilang packages na nauna niyang ipinadala sa bansa pero hanggang sa pag-uwi niya ay hindi pa dumating ito. Maliban dyan, plano rin niyang gawin ang second album at ang concert na makakasama niya ang paborito niyang singer na si Angeline Quinto.

***

