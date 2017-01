PCG umapela ng high-speed boats at armas

KASUNOD ng nangyaring pagmasaker sa walong mangingisda ay hiniling naman ng Philippine Coast Guard (PCG) sa pamahalaan na bumili ng high-speed boats na armado ng dalawang kalibre .30 machine guns upang lalong mapaigting pa ang pagbabantay sa baybaying sakop ng Pilipinas.

Ipinaliwanag ni PCG officer-in-charge Commodore Joel Garcia kay Department of Transportation (DOTr) Sec. Arthur Tugade na ito’y kakailanganin para sa pagpapatrolya laban sa mga pirata sa Zamboanga, Basila, Sulu at Tawi-tawi.

Ayon naman kay PCG spokesman Commander Armand Balilo, nangako si Tugade na tutulungan ang ahensiya sa mga pangangailangan nito sa pagpapabuti ng isinasagawang anti-piracy measures.

Napagkasunduan aniya ng DOTr at PCG na makuha ang mga naturang gamit sa darating na Marso.

Maliban sa karagdagang kagamitan, iniungkat din ni Garcia ang pagkakaroon ng registration at pag-isyu ng plaka sa lahat ng uri ng bangka sa tulong ng Maritime Industry Authority (Marina), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) at MGA local government units (LGUs). JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

