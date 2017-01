Piolo Pascual, Umaming kinikilig sa sariling anak

SHALL we say blood is thicker than water? Wala namang konek ito sa pag-amin ni Piolo Pascual na sobra siyang kinikilig sa kanyang nagbibinatang anak na si Inigo Pascual.

Inamin nitong ‘yung pagtawag sa kanya ng ‘Papa’ ng anak ay sobrang nakakakilig na sa kanya.

Gan’un din kung magkasama sila kahit na hindi sila nag-uusap but the mere presence ng anak around, it brings him ‘kilig.’

On the other hand, sobrang kinikilig siya kapag naisip nito kung saan siya dinala ng kanyang pagiging artista mula sa kanyang pagiging struggling actor hanggang ngayon, he’s top among the rest.

Lalo siyang kinikilig kapag nakikita nito ang kanyang sarili sa TV o pelikula, it brings him different high dahil nakakalimutan na nito siya pala ang kanyang pinapanood. Hindi siya makapaniwala sa napapanood nitong iba-ibang karakter dahil kakaiba sa kanyang personal na buhay, a shy guy. Gan’un din kung nakikita niya ang sarili na cover ng magazine, standee o billboard at TV commercials. And lastly, kinikilig siya kung kasama nito ang isang taong importante sa kanyang buhay at wala siyang pakialam kung ano ang sabihin ng mga taong nakakakita sa kanila.

Piolo just turned 40 last January 5 at naalaala nito noong pagdating nito sa edad 30 o 35 ay magpapakasal na siya pero heto, inabot na siya ng ‘life begins at 40’ ay single pa rin siya and enjoying every minute of it.

Inamin nito na ang romance ay hindi niya prayoridad dahil ayon sa kanya, hindi siya mag-aasawa dahil kailangan nitong gawin o dahil ‘yun ang inaasahan sa kanya.

Basta para sa kanya, kung ano ang magaganap sa kanya ay magaganap, hindi niya kailangan maghanap ng babaing aasawahin.

“If she comes tomorrow, if it happens tomorrow then, I’ll welcome it,” sey nito. Ayon pa rin sa kanya, isa pang dahilan why he stays single up to this time ay dahil sa kanyang kontrata sa ABS-CBN na kailangan nitong maging single dahil committed siyang magtrabaho sa network ng 7/24. Hence, paano siya makakahanap ng makakasama kung wala siyang oras maghanap. Inamin naman nito na naniniwala siya sa sakramento ng kasal pero iba ‘yung may pamilya na siya dahil tiyak magkakaroon na siya ng ibang prayoridad.

SHAINA MAGDAYAO, SEXIEST WOMAN PARA KAY PAPA P

So, it’s not Jessy Mendiola who is voted as the Sexiest Woman of 2016 but Shaina Magdayao who is, according to Piolo Pascual is voluptuous.

Aniya, when you are a woman you have to project a certain look at naniniwala siya na Shaina is good at it.

Ito ang nagustuhan ng aktor kay Vina Morales na minsan nang na-link sa kanya na confident daw ito sa kanyang pina-project na imahe kaya para sa kanya, ito ang nagpapa-sexy sa aktres.

Well, dapat alam ng lahat na si Shaina ang pinakamalapit sa puso ng aktor at parte na daw ito ng kanyang buhay at pamilya. Kung nakikipag-date raw ito kay Shaina lang daw niya ito ginagawa kaya lang ang hindi alam ng lahat dahil wala namang confirmation kung mag-syota na ang dalawa at kung si Shaina ang dadalhin sa altar ng aktor. Well, we’ll just cross the bridge when we get there.

Isa pa sa sexy list ni Papa P ay si Isadora, the Hollywood actress na nagpasikat sa kanyang ‘It’s Wrong For Me To Love You.’ Gusto niya ang pagiging sensually sexy nito and up to the present ay na-maintain nito ang kasiksihan nito at pagkakaroon ng seductive face. Nasa listahan din nito si Nadine Lustre na gusto ang sobrang proportionate ang katawan nito.

Same with Liza Soberano. And lastly, Kathryn Bernardo na shy type pero let’s wait daw kapag lumabas na ito sa kanyang shell, magbo-bloom daw ito into a sexy swan. PAISTARRR/ALEX DATU

