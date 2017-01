Pirma na lang ni Digong, 127 inmates lalaya na

PIRMA na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangan para tuluyang mapalaya ang 127 mga bilanggong may karamdaman at edad na 80-pataas.

Ito’y bahagi ng executive clemency o presidential pardon na direktiba mismo ng pangulo na igagawad sa mga inmate.

Ayon kay Manuel Co, administrator ng Board of Pardon and Parole ng Department of Justice (DoJ), noong Disyembre 29 ay naiproseso na nila ang dokumento ng mga inmates mula sa Bureau of Corrections (BoC) para tuluyang mapalaya dahil sa mga iniindang sakit at dahil na rin sa katandaan.

Aniya, naipadala na rin kay Pangulong Duterte ang kanilang rekomendasyon pero dadaan pa ito sa proseso at ire-review pa ng isang tanggapan sa Malacañang.

Karamihan sa mga inmate na inirekomendang mapalaya ay mula sa Correctional Institution for Women (CIW).

Kinumpirma naman ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II na siya mismo ang nagsumite ng rekomendasyon kay Pangulong Duterte para mapirmahan.

Nangako si Aguirre na ipa-follow up niya ang kanilang rekomendasyon sa pangulo dahil una nang umasa ang mga inmates na makakalaya ang mga ito bago mag-Pasko noong nakaraang taon. JOHNNY ARASGA

loading...