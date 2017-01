President Trump binati ni Pangulong Duterte

CONGRATULATIONS Mr. Trump!

Ito ang mensahe ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo matapos ang inagurasyon kay President-elect Donald Trump.

“That’s unexpected but overwhelming victory for you. We hope that your administration will be a success because your success or his success is the success of American people,” ayon kay Sec. Panelo.

Naniniwala naman ang Kalihim na magiging maayos ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos dahil na rin sa naging body language ng dalawang lider.

Bukod dito, hayag naman sa lahat ang pagpapahayag ng paghanga ni Trump kay Pangulong Duterte.

Nauna nang tiniyak ng Malakanyang na hindi makakadalo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa inagurasyon ni Donald Trump bilang ika-45 presidente ng Estados Unidos kahapon.

At sa halip ay sina Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar at National Security Advi­ser Hermogenes Esperon ang lumabas na kinatawan ng Pangulo sa inagurasyon ni Trump.

Matatandaan na galit si Pangulong Duterte kay outgoing US Presi­dent Barack Obama at sa Amerika kung kaya nagbanta pa ito na puputulin ang diplomatikong relasyon dito, pero ti­timbangin niya ang sitwasyon sa pagpasok ng administrasyon ni Trump.

Nakausap na ni Pa­ngulong Duterte sa telepono si Trump kung saan binati niya ito sa pagkapanalo sa US presidential elections. Inimbita­han din ni Trump si Duterte na bumisita sa White House habang ang ating Pangulo ay nag-imbita naman sa US President na dumalo sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit kung saan ang Pilipinas ang host. KRIS JOSE

