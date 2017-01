Produktong Ilocos, ibebenta sa mga palengke sa QC

BAGONG ani at mataas na kalidad na bigas at iba pang produktong galing sa Ilocos Norte ang maaari nang mabili nang mura sa mga pamilihan sa Quezon City.

Ito’y matapos lagdaan nina QC Mayor Herbert M. Bautista at Ilocos Norte Gov. Imee Marcos ang isang kasunduan hinggil sa producer-to-consumer (P2C) program sa QC Hall makaraang ganapin ang flag-raising ceremony noong Lunes, Hunyo 30.

Ang Ilocos Norte ay kilala sa mga de-kalidad na produktong agricultural gaya ng palay, mais, bawang at tabako. Nalilikha nito ang may halos 70 porsyento ng suplay ng palay para sa Metro Manila at 90 porsyento ng gulay.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Gov. Marcos na ang P2C program ay mahalaga para maalis ang partisipasyon ng mga middleman sa kalakalan at mabigyan ng pagkakataon na kumita ng malaki ang mga magsasaka.

Dagdag ni Gov. Marcos, ang P2C program ay kahalintulad ng programang Kadiwa noong panahon ng rehimeng Marcos kung saan nakakabili ng mga produktong mababa ang presyo ang publiko.

“While cities are considered as drivers of growth, it is the people from the hinterlands that sustain and nurture,” saad ni Marcos.

Nakasaad sa kasunduan na tutulungan ng pamahalaan sa Ilocos Norte ang mga magsasaka at micro-smaall and medium enterprise owners na mag-organisa at mangasiwa sa pagbebenta ng kanilang mga produkto.

Sa bahagi naman ng Quezon City, itataguyod ng QC Market Development and Administration Department ang magiging bagsakan ng mga produkto na magmumula sa Ilocos Norte. TEDDY BRUL

loading...