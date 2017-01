QCPD RUMEMATE NANG TODO vs KRIMEN

SA loob lang ng anim na buwan simula noong July hanggang December, 2016 ay nagbunga na ang sinasabing “internal cleansing” sa Quezon Ciy Police District (QCPD) simula nang pamunuan ito ni QCPD Director C/Supt.Guillermo Eleazar.

Mantakin ninyo, kamakailan lang ay tatlo sa mga sinasabing “Kotong Cops” na pawang mga naka-assign sa Warrant Division at isang civilian agent ang nalambat sa ikinasang entrapment operation ng QCPD matapos na kikilan ng mga kotongerong pulis at civilian ng halagang 15-libong piso si Lluminada Leetiong ng Brgy. Talipapa kapalit ng hindi paghuli sa anak ng nasabing babae na may warrant of arrest.

Subalit sa halip na kumuha ng pera itong si Leetiong ay pulis ang kanyang kinuha at saka inireklamo ang tatlong kotong cop at ang sibilyan na nakilalang si Guadencio Yu. Kaya mabilis na ikinasa ng mga tauhan ni Gen. Eleazar ang patibong.

Ayon kay Gen. Eleazar, hindi siya titigil sa ginagawa nilang paglilinis sa kanilang bakuran dahil alam niya na hindi mapagtatagumpayan ang kampanya kontra kriminalidad kung ang mga pulis mo ay pawang mga “hoodlum in uniform” dahil dapat ay walang bahid ng dumi ang mga pulis na nagsisilbi para sa bayan (tama nga naman).

Kaya simula nang maupo sa puwesto ang mamang heneral na ito ay hindi na niya tinantanan ang pagsibak sa mga natitira pang tiwaling pulis-QCPD na karamihan pa nga raw sa mga ito ay nakakaladkad sa iligal na droga.

Dahil sa dedikasyon at pagpupursige ni Eleazar, katuwang niya ang buong pwersa ng QCPD na binubuo ng matitino ay nagbubunga at nararamdaman na sa buong Quezon City ang mga pagbabago at positibong epekto nito sa pamayanan.

Sumatutal, ang mas mahusay at maayos na serbisyo ng pulisya ay nagresulta ng mas mapayapang komunidad na kung saan ay nakita ang malaking pagbaba ng antas ng krimen sa QC kung ikukumpara sa datos ng index crime noong July hanggang Dec. 2016 na bumaba sa 47%. (O ano, ‘di ba ang galing?).

Para kay Gen. Eleazar, walang puwang sa QCPD ang mga anay na pulis na sumisira sa pundasyon ng QCPD dahil sila ‘yung mga sinasabing “Hoodlum in Uniform” na sa halip na gumanap ng tungkulin ay sila pa ang mismong pasimuno ng kalokohan.

Iba ka talaga, Gen. Guillermo Eleazar. Mabuhay ka!!!

SUGALAN SA KAHARIAN NI SUPT. MARTINEZ

Sa Balibago, Sta. Rosa, Laguna, sa tapat ng Target Mall ay mabubungaran ang puwesto pijo ng color games ng operator na nakilala sa pangalang Ramil na front ng iligal na sugalan pero hindi hinuhuli ng kapulisan.

Ang pinagtatakhan ko lang kay Sta. Rosa, Laguna Chief of Police Supt. Giovani Martinez ay tila napakalakas ang color games na ito ni Ramil gayong front ito ng iligal na pasugalan at nagmamayabang na malakas daw siya kay hepe.

Patong ka ba rito, kernel?

oOo

JUAN DE SABOG/JOHNNY MAGALONA

