Red tide, ibinabala sa ilang baybayin ng Visayas

NAGBABALA kahapon, Enero 23, ang Bureau of Fisheries ang Aquatic Resources (BFAR) na hindi pwedeng kainin ang mga shellfish at alamang sa mga baybayin ng ilang lalawigan sa Visayas region dahil sa panganib ng red tide toxin.

Ayon sa BFAR, kabilang sa ipinagbabawal ang pagkuha at pag-aangkat ng mga shellfish sa mga baybayin ng Daram Island, Irong Irong, Cambatutay, Maqueda at Villarela Bays sa Western Samar, Matarinao Baya sa Eastern Samar, coastal water ng Leyte at Carigaya Bay sa Leyte, coastal water ng Biliran province, coastal water ng Gigantes island sa Carles, Iloilo at coastal waters ng Dauis at Tagbilaran City sa Bohol ay positibo sa paralytic shellfish poison na mataas ang regulatory limit sa lason kabilang na ang Balite Baya sa Davao Oriental.

Idinagdag pa ng BFAR na ligtas naman kainin ang mga isda, pusit, hipon, alimango sa mga naturang baybayin.

Maliban sa mga nasabing baybayin ay ligtas namang kainin ang mga shellfish sa ibang mga karagatan ng bansa dahil hindi ito kontaminado ng red tide. SANTI CELARIO

