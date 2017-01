SAGOT SA BAYAN SA KOTONG

BILANG patas at walang kinikilingan ang espasyong ito, bigyan natin ng daan naman na mailathala ang naging tugon ng panig ni Renato Cantal na inakusahang nangingikil daw sa Barangay Uno, Calamba, Laguna.

Basahin natin ang liham na in-email ng anak ni Cantal na si Ann.

Ako po si Ann Cantal, anak ni Mr. Renato Cantal na inaakusahan na naniningil daw sa Brgy. Uno, Calamba. Gusto ko lang pong linisin ang pangalan ng tatay ko dahil hindi ho talaga totoo ang reklamo sa kanya.

Hindi naman doon nakapuwesto sa riles ang tatay ko at sa katunayan nga ho, tatay ko pa ang nagpapatanggal ng mga terminal ng mga jeep at traysikel para maayos ang daloy ng trapiko at tila yata napapanahon naman na nagtanggalan ng mga taong pasaway na traffic enforcer na ayaw gampanan ang kanilang trabaho sa balitang ito.

Sa katunayan ho, halos isang dekada nang nanunungkulan ang tatay ko o 13 years na. Kahit isang beses ho hindi tumanggap ang tatay ko kahit singko mula sa kahit kaninong vendor at driver dahil ayaw ho ng tatay ko na madungisan ang pangalan niya sa kaunting halaga at masira sa trabaho. Mahal ho ng tatay ko ang trabaho niya kaya masakit at nakagugulat na naisama siya sa ganitong usapin.

Sadya lang ho siguro na may mga tao na gustong manira o naiinggit sa narating ng tatay ko sa trabaho dahil na rin sa kanyang kasipagan simula sa pagiging ordinaryong empleyado na traffic enforcer at ngayon ay ground commander na.

Kaya ho malakas ang loob namin na sabihin na wala hong katotohanan ‘yung pinaparatang sa kanya. Gusto lang ho ng aking ama na magtrabaho nang maayos.

Salamat ho, Mr. Johnny Magalona, na pinakinggan n’yo kami na sabihin ang panig ng tatay ko. Maraming salamat po.

Sana nga, Ann, kung hindi totoo ang mga paratang sa iyong ama ay maliwanagan naman ang mga taong nasa likod ng paninira sa iyong mabuting ama.

HINDI NAMAN BULAG AT BINGI SI HEPE

Wala pa ring tigil kahit tapos na ang piyesta sa San Antonio, Nueva Ecija ang puwesto pijo ng drop balls at color games nina Jay R at Jovie na kung saan ay siyang mga paboritong tambayan ng mga drug addict at pusher dahil sa magdamagan ang operasyon nito.

Ewan ko ba rito kay San Antonio chief-of-police Capt. Arnel Aguilar na hindi naman bulag at bingi pero nagbubulag-bulagan at nagbingi-bingihan kapag ang pinag-uusapan ay ang iligal na pasugalan na puwesto pijo ng drop ball at color games.

Bakit nga ba? Hehehehe.

oOo

Anomang puna o reklamo, i-text 09189274764, 09266719269 o i-email sa juandesabog@yahoo.com. JUAN DE SABOG/JOHNNY MAGALONA

loading...