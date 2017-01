SALUDO TAYO SA MGA NAGREREKLAMONG PASAHERO

NOONG January 8, 2017, isang OFW na umuwi galing sa Middle East ang sumunod sa payo ni Pangulong Duterte na magsampa ng kaso laban sa mga pasaway na driver ng mga Public Utility Vehicle (PUV).

Kaya ang OFW nga ay nagsampa ng kaso laban sa isang overcharging taxi driver.

Ang nasabing pasahero ay pumila sa “metered taxi lane” sa Terminal 3 ng NAIA at sumakay sa isang white taxi na may plate number ABX 5137.

Nagpahatid ang complainant na pasahero sa SM Bicutan pero nag-presyo ang taxi driver ng 1,500 pesos para sa pamasahe.

Tumanggi ang pasahero at iginiit na gamitin nila ang metro dahil sa “metered taxi lane” naman siya pumila kaya ayaw nitong pumayag sa sobrang taas na presyo na kinokontrata ng taxi driver.

Dahil nagmatigas at ayaw pumayag ng pasahero sa presyo ay pinababa siya ng driver at ito ay sa lugar na mahirap sumakay ng taxi bago pa man nakalabas ng NAIA Terminal 3.

Dahil sa insidente, naglakad ang pasahero bitbit ang kanyang mga bagahe at tumuloy sa pinakamalapit na police outpost kung saan nito nakausap si PO2 Ambata na agad siyang tinulungan.

Pagkatapos marinig ang salaysay ng pasahero, ang grupo ng MOBILE PATROL SECURITY UNIT (MPSU) na pinangunahan ni Police Senior Inspector Marcelino Peninoy ay agad nag-conduct ng follow up operations.

Pagkatapos ng ilang oras ay na-intercept ang pasaway na driver ng taxi at nahuli ng mga pulis.

Ang driver ay si Ivan Incirto y Gologabin. Hinuli siya at pormal na sinampahan ng kasong Estafa ng complainant na pasahero.

Ang inyong lingkod at ang Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP) ang tumulong sa complainant.

Ang mabilis na aksyon ng MPSU sa pamumuno ni S/Insp. Peninoy ay kahanga-hanga at dapat na papurihan.

Salamat sa MPSU at sana ay makarating kay PNP Chief General De la Rosa ang ginawang aksyon ng MPSU. At sana’y magsilbi itong babala sa mga pasaway na taxi driver na walang-awang nagsasamantala sa mga pasahero lalo ang OFWs.

Kahanga-hanga rin ang vigilance at dedication ng OFW who went out of his way to file a case at sana ay tularan natin ang OFW na ito na gumagawa ng hakbang para maiayos ang problema ng pamayanan laban sa pasaway na mga public utility driver (PUV).

Kailangan talaga na maglaan ng time ang mga biktima para magreklamo nang sa gayon ay pormal na masampahan ng kaso ang mga pasaway na mga PUV driver.

Ang kaso laban kay Gologabin ay isasampa rin sa LTO at sa LTFRB. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

