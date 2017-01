Salvage victim, lumutang sa Ilog Pasig

ISANG hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuang palutang-lutang sa Ilog Pasig kaninang umaga sa likod ng Manila Post Office.

Nakabalot pa ng plastic ang ulo at may nakapulupot na alambre sa leeg ng biktimang lalaking inilarawang nasa edad na 20-25, naka-itim na shorts at sandong dilaw at may mga tattoo sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Isang scavenger na dudumi umano sana sa ilog ang nakakita sa bangkay bandang alas-5:20 ng umaga.

Dahil dito, agad nitong ipinagbigay-alam sa kinauukulan upang maiahon sa tubig ang labi ng biktima na ngayo’y patuloy pa ring kinikilala. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

loading...