Sapat na tulong ibibigay sa pamilya ni Jakatia Pawa- Palasyo

LABIS na ikinalungkot ng Malakanyang nang makumpirmang binitay na ng Kuwaiti government ang pinay OFW na si Jakatia Pawa.

Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na ginawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang maisalba ang buhay ni Pawa kabilang na ang diplomatic means at apela para mahabag ang Kuwaiti government subalit nabigo ang pamahalaan.

“Execution, however, could no longer be forestalled under Kuwaiti laws,” ayon kay Usec. Abella.

Kasalukuyan naman nang nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa pamilya ni Pawa para sa kakailanganing tulong ng huli.

Hindi man nailigtas ang buhay ni Pawa ay nagpahayag ang pamahalaan ng kahandaan na bigyan ng kinakailangang tulong si Pawa upang matiyak na ang lahat ng legal rights nito ay igagalang at ang lahat ng legal procedures ay masusunod.

Samantala, pinangunahan naman ng pamahalaan ang taimtim na pagdarasal para kay Pawa at sa pamilya nito.

Matatandaang, sumulat pa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gobyerno ng Kuwait sa pag-asang maisasalba sa death row si Pawa.

Sinabi naman ni DFA Spokesman Charles Jose na hindi nagkulang ang bansa sa pagbibigay ng tulong na legal sa nasabing OFW.

Ipinaliwanag rin ni Jose na kahapon lamang ipinaalam sa Philippine Embassy ng mga prison officials sa Kuwait ang gagawing pagbitay kay Pawa ngayong araw.

Nagsimula umano ang negosasyon para maisalba ang buhay ni Pawa noon pang panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.

Tatlong beses din umanong nagpunta sa Kuwait ang ilang mga kaanak ni Pawa kabilang na ang kanyang dalawang anak kung saan pinakahuli dito ay naganap noong Oktubre, 2016.

Kaninang uamaga ay binigyan ng pagkakataon si Pawa na tumawag sa kanyang mga kaanak sa Pilipinas para magpaalam.

Noong May 14, 2007 ay hinuli ng mga pulis sa Kuwait si Pawa makaraan umano niyang patayin sa pamamagitan ng pananaksak ang 22-anyos na anak na babae ng kanyang employer.

Umabot sa dalawampu’t walong tama ng saksak ang tinamo ng biktima na naging dahilan ng kanyang kamatayan.

Noong 2007 ay hinatulan ng parusang kamatayan si Pawa ng Court of First Instance ng Kuwait na pinagtibay naman ng kanilang Court of Cessation noong April 13, 2008.

Sinabi ni Pawa sa kanyang argumento na hindi nakita sa crime scene ang kanyang finger prints at hindi rin tumugma sa kanyang blood type ang sinasabing patay ng dugo na ipinapalagay na galing sa suspek sa krimen.

Sa kanyang pahayag sa hukuman kanyang idinetalye na ang kanyang babaeng employer ang nakapatay sa sarili nitong anak na babae makaraang mahuli na nakikipagtalik sa kanyang kasintahan.

Dahil naman sa tradisyon ng Islam, sinabi ni Jose na sa Kuwait na ililibing ang mga labi ni Pawa. KRIS JOSE

