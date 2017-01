Sarah G Baka Ma-Stress, Ex-GF Ni Matteo Na Katambal Sa Pelikula Maganda, Sariwa’t Maalindog

HAYAN at kahit na super flopsina ang launching action movie ni Matteo Guidicelli ay muli siyang pinagkatiwalaang magbida ng baguhang producer na sabi ay malapit sa pamilya ng singer-actor sa Cebu.

At ang nakakalokah, nang malaman raw ni Matteo na ang dating siyotang model na si Alex Godinez ang makakatambal sa latest film project ay natuwa raw ito kasi gamay na nila ang isa’t-isa ni Alex dahil may past sila ng nag-aartistang modelo.

Well, sa kanyang mga pictures sa social media ay kapansin-kapansin ang ganda ng Alex na ito at kabog na kabog talaga si Sarah Geronimo dahil mas sariwa siya’t maalindog compared sa present girlfriend na ito ng ex na si Matteo.

Hindi kaya magkaroon ng part 2 sa relasyon nila ni Matteo lalo’t maganda naman pala ang hiwalayan nila at magkaibigan pa rin sila ng nasabing hunk actor? Naku! kapag nangyari ito ay siguradong ikai-stress ito nang todo-todo ng ating Pop Star Princess na nagmumukha ng may sakit dahil sa sobrang kapayatan.

Paretoke mo ang kapayatan mo day, gyud!

***

PAGKALAT NG SAKIT NI SYLVIA SA “TGL”, TINUTUKAN NG MANONOOD AT TRENDING WORLDWIDE

Isang emosyonal na hapon ang sumalubong sa mga manonood noong Miyerkules (Jan 11) dahil ipinalabas na ang pinakainaabangang eksena sa “The Greatest Love” kung saan nakalimutan ni Gloria (Sylvia Sanchez) kung sino ang kanyang mga anak na nag-iwan nang marka sa isipan ng mga tao bago pa man ito umere noong Setyembre.

Sa ilalim ng direksyon nina Mervyn Brondial at Paco Sta. Maria, ang eksena ay una nang ipinatikim sa isang teaser na nag-viral noong nakaraang taon dahil sa kakaibang tema at kahanga-hangang pag-arte ng cast nito na kinabibilangan nina Sylvia Sanchez, Dimples Romana, Andi Eigenmann, Matt Evans, at Arron Villaflor.

Talaga namang tinutukan ito nang buong bayan kaya’t nagtala ang nasabing episode ng all-time high na national TV rating nitong 20.4%, higit na mataas kumpara sa “Sa Piling ni Nanay” na nakakuha lamang ng 13.1%, ayon sa datos ng Kantar Media.

Bukod nga sa nationwide ratings, naging mainit din ang pagtanggap ng netizens sa makapigil-hiningang eksena matapos manguna sa trending topics worldwide ang official hashtag ng palabas na #TGLTheDeepImpact na umani ng libo-libong tweets.

“Nakuha niyo ang respeto ko ‘The Greatest Love’ cast and staff. Hindi ako makaalis sa kinauupuan ko. Hindi maikukumpara ang inyong talento,” sabi ni @vivienjlx.

Sabi naman ni @MendelOfficial, “Ang ‘The Greatest Love’ ang pinakamagandang teleserye sa lahat. Hindi niyo iyan maitatanggi.”

“Kakaiba ang pag-arte ni Joshua! Lume-level sa galing ni Sylvia Sanchez at other cast,” pagbahagi ni @iKapamilya.

“Si @DimpleRomana ang Princess Punzalan ng henerasyon na ito! Sobrang galing,” pagpuri naman ni @MeshSiLog.

Samantala, tuloy-tuloy nga ang mga pagbabagong magaganap sa buhay ni Gloria ngayong alam na ng kanyang mga anak ang kanyang tunay na karamdaman.

Ano pa kayang mga pagsubok ang kanilang haharapin sa paglala ng sakit ni Gloria? Paano pa kaya nila ito maaagapan? Ang “The Greatest Love” ay pinamumunuan ng GMO unit na siyang naghandog ng mga dekalidad na programang tulad ng “Be Careful with My Heart,” “Oh My G!,” at “Ningning.” Huwag palampasin ang hindi malilimutang kuwento tungkol sa pambihirang pagmamahal ng ina para sa kanyang mga anak sa “The Greatest Love”, tuwing hapon pagkatapos ng “Doble Kara” sa ABS-CBN or sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

Panoorin ang past episodes ng programa sa iWant TV o sa skyonde- mand.com.ph para sa Sky subscribers.

***

Sa Pamamagitan Ng Takbo Selfie Post Sa FB, Team Bahay Sa Barangay Puwedeng Magwagi Ng 10 K Araw-Araw Sa Eat Bulaga

Sa mga Dabarkads na mahilig mag-selfie at mag-post ng kanilang pictures sa kanilang FB o IG account, hindi niyo lang ma-eenjoy ito ngayon dahil sa pamamagitan ng pagtutok niyo araw-araw sa Eat Bulaga ay may chance kayong manalo ng 10,000 cash.

Ang Team Bahay sa mga Barangay ang puwedeng mag-join sa contest na ito at abangan lang sa “Juan For All, All For Juan” kasama sina Dabarkads Jimmy Santos at Anjo Yllana kung ano ang gagamitin niyong props sa inyong photo selfie na agad niyong ipo-post sa Facebook Fan Page ng EB.

Tatlo ang puwedeng manalo ng 10 K at abangan lang sa nasabing pangtanghaling programa ang announcement ng winners.

Sa mga magwawagi e-mail niyo lang ang inyong Full Name, Address, at Contact Number sa eatbulaga1979@gmail.com at huwag kalilimutang ilagay sa subject ang TeamBahayTakbuhan. WALANG KIYEME/PETER LEDESMA

