Simbahang Katolika hindi mananahimik

HINDI mananahimik ang Simbahang Katolika sa patuloy na mga patayang nagaganap sa iba’t ibang panig ng bansa kaugnay ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga.

Ayon kay Lipa Archbishop Ramon Arguelles, hindi perpekto ang mga taong simbahan dahil wala namang taong perpekto, ngunit bilang taong simbahan ay obligasyon pa rin nilang ipahayag kung ano ang akma at nararapat.

“Churchmen are not perfect. Nevertheless, they are supposed to proclaim what is right and proper even if they themselves fall short of what they teach,” ayon pa kay Arguelles.

Ang pahayag ay ginawa ni Arguelles bilang tugon sa panibagong pag-atake ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Simbahan dahil sa pagbatikos sa kanyang “war on drugs,” na sinasabing kumitil na sa buhay ng mahigit 6,000 taong sangkot sa aktibidad ng illegal drugs.

Ayon sa Pangulo, wala umanong moral ascendancy ang mga Obispo na batikusin ang kanyang administrasyon dahil sa kabiguan rin nito na matugunan ang problema sa kanilang hanay.

Sa panig naman ni Arguelles, itinulad nito ang moral teachings ng simbahan sa isang may sakit na doktor na inaasahan pa ring gagamot sa mga may sakit.

Gayunman, binigyang-diin ni Arguelles na hindi naman ito nangangahulugan ng pagdepensa ng Simbahan sa mga nagkakasala sa kanilang hanay.

Giit niya, determinado ang Simbahan na bantayang mabuti ang kanilang hanay at patawan ng parusa ang mga nagkasala.