Tanod, 1 pa patay sa buy-bust

DALAWANG tulak ang bumulagta kabilang ang isang barangay tanod sa isang buy-bust operation ng Manila Police District sa San Gabriel St., Tondo, Maynila kagabi.

Binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas sa Gat Andres Bonifacio Hospital si Rufino Mendez Jr., 49, barangay tanod ng 909 F. San Gabriel St., Tondo sanhi ng tama ng bala ng baril sa dibdib at isang alyas Ronald, tinatayang 30-anyos, may taas na 5’3 hanggang 5’5, payat ang pangangatawan, nakasuot ng blue na short na may orange stripe sa gilid, sanhi ng tama ng bala ng baril sa balikat.

Alas-11:40 kagabi nang naganap ang insidente sa San Gabriel St., Tondo.

Sa imbestigasyon, nagkasa ng buy-bust operation ang mga tauhan ng Station Anti Illegal Drug (SAID) ng MPD- Station 2 matapos nakakuha ng impormasyon na may “bentahan” ng droga ang mga suspek kung saan nagsilbing posuer buyer si PO1 Jefferson Managuelod habang back up si PO1 Louie Jake Benson.

Sa gitna ng kanilang transaksiyon, napuna ng mga suspek na pulis ang kanilang binebentahan dahilan upang magbunot ng baril ang dalawa at paputukan ang mga awtoridad subalit nagmintis kaya gumanti ang mga pulis na nagresulta ng kanilang pagkamatay.

Nakuha sa mga suspek ang dalawang kalibre 38 na baril at 17 piraso ng shabu. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

