TESDA at PCCI magsasanib puwersa

NAKATAKDANG magsanib puwersa ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) para sa layuning mabigyan ng sapat na kasanayan at pagkakakitaan ang mga Pilipino.

Ayon kay TESDA Director General, Secretary Guling “Gene” Mamondiong, sa darating na Martes (January 17) ay nakatakdang lumagda sa Memorandum of Agreement (MOA) ang kanilang ahensiya at ang PCCI.

Sa pamamagitan nito ay magkakatulungan ang TESDA at ang PCCI upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na mapalawig ang kanilang kasanayan at makakuha ng magandang pagkakakitaan.

“The PCCI in united with TESDA in its objective to create a pool of qualified, competent and job-ready workforce to contribute to the productivity and sustainability of enterprises and to the employment generation and poverty reduction goals of the government”, nakasaad pa sa lalagdaang MOA.

Isa sa mga layunin ng TESDA ang makapagbigay ng mataas na kalidad ng skills training upang makatulong na maparami ang mga Pilipinong makapag-aambag ng kanilang talento sa larangan ng teknikal na kasanayan.

Sa pamamagitan ng pakikipagsanib puwersa ng TESDA sa PCCI na isang malaking business organization sa bansa ay magkakatulungan ang mga ito upang makalikha ng mga empleyadong may higit na kakayahan sa larangan ng technical skills.

“The parties shall promote and facilitate Dual Training System (DTS) and assist business chambers, industry and trade association and enterprises in the promotion and implementation of TVET (Technical-Vocational Education and Training) programs”, sang-ayon pa sa MOA.

Bukod kay Mamondiong ay lalagda din sa MOA si PCCI President George Barcelon habang magsisilbing saksi naman sina TESDA Deputy Director General of Partnership and Linkages Rebecca Calzado at si PCCI Human Resources Development Foundation, Inc. President Dr. Alfredo Fenix. Jr.

