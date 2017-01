TOKHANG-FOR-RANSOM IBINABALA NOON NI DIGONG

GUSTONG malaman ng ating Uzi, mga Bro, kung konektado sa droga ang grupo nina SPO3 Ricky Sta. Isabel, kasama na ang isang superintendent at isang heneral ng pulisya.

Bago kasi pumutok ang kasong kidnap-for-ransom nina Sta. Isabel, mga Bro, nagbabala na si Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte ukol sa paglipat ng mga sangkot sa droga sa kidnapping-for-ransom dahil sa pagliit ng kanilang kita sa iligal na droga bunga ng giyera laban dito.

CHINESE NATIONAL

Nobyembre 4, 2016 nang magbabala si Pang. Digong ukol sa paglipat sa KFR ng mga sangkot sa droga, kasama na ang mga tiwaling taong pamahalaan gaya ng mga ninja cop, protektor na heneral at narco-politician.

Pero ang binabanggit nito ay ang mga kaso ng mga Chinese national o kaya’y Tsinoy na kinikidnap na bilang pagkakakitaan ng mga noo’y kumikita nang limpak-limpak na salapi sa droga.

Sabi ng Pangulo, may anim nang kasong ganito noon at konektado sa pagbagsak ng negosyong droga ang KFR.

Pero hindi naman malayong may iba pang mga kaso bukod sa mga Chinese national at Tsinoy na maaaring nasa isipan ng Pangulo noon.

Kasi, pera-pera ang lakad ng mga anak ng tipaklong na sangkot sa droga.

SAMPOL NG IBANG KASO

Hindi imposibleng nalaman na ni Pangulong Digong ang kaso ng Koreanong kinidnap-for-ransom bago siya nagbabala.

Sapagkat naganap ang kidnapping-for-ransom kay Jee Ick-Joo noong Oktubre 18, 2016 sa Pampanga.

Ilang araw lang matapos ang kidapping, nanghingi na ng ransom sina Santa Isabel kahit pinatay na nila si Ick-Joo malapit sa Press Office sa loob ng Camp Crame at krinimate ito kinabukasan.

Nang dumating ang Oktubre 31, 2016, napilitan nang magbigay ang pamilya, lalo na ang misis ni Ick-Joo, ng P5-milyon at hindi ang kabuuang P8M na gusto ng KFR.

Makaraan ang ilang araw, nagpapadagdag ang grupo ni Sta. Isabel ng P4.5M pero tumanggi na ang pamilya ng biktima.

Dito na rin napilitan ang pamilya ni Ick-Joo na magbayad ng ransom sa paniniwalang kapalit na iyon ng buhay na si Ick-Joo ngunit wala ito sa lugar na tagpuan sa isang mall sa Pampanga.

HINDI IMPOSIBLE

Hindi nga imposible na ang pag-KFR kay Ick-Joo ay bahagi ng ibinabala ni Pang. Digong noon.

Tingnan ninyo, miyembro pala ng anti-drugs unit ng pulisya sina Sta. Isabel. At tinawag ang kanilang gawa na tokhang-for-ransom.

Pinagbintangan si Ick-Joo na sangkot sa droga kaya dinukot ito. Pero nanghingi sila ng ransom pagkatapos.

Alalahaning lumiliyab na ang giyera sa droga ni Pang. Digong sa mga buwang ito at alam na alam nina Isabel na hindi na sila kikita sa droga habang patagal nang patagal ang panahon.

Kaya luminya na sina Sta. Isabel sa kidnapping-for-ransom na madaling pagkakitaan.

Mas madali pa ngang pagkakitaan ito kaysa pagni-ninja cop, pagiging protektor ng mga druglord at tulak, pagiging badigard ng mga narco-mayor at pagiging druglord at tulak mismo.

NAKATATAKOT

Ayon kay Pang. Digong mismo, may 6,000 pulis na sangkot sa droga.

Kung kikilos lahat ito laban sa mamamayan at sa sinomang gusto nilang pinsalain, nakatatakot.

Bakit?

Dahil may armas ang mga ito, malalakas na armas na mismong ang pamahalaan ng nag-isyu para sa kanila na pupwede nilang gamitin sa kanilang krimen.

Kung sasama sa kanila ang nasa 5,000 kapitan at maraming mayor na sangkot din sa droga, napakalaking puwersa ito ng mga demonyo sa mahal kong Pinas.

HINDI KAYA

Ayon sa Pangulo, hindi niya kayang mag-isa ang laban. Kaya nagpatulong na ito sa Senado at Kamara at maging sa Armed Forces of the Philippines, maliban sa Philippine National Police.

Kahit minumura niya ang mga pari at obispo sa Simbahang Katolika, nagpapatulong na rin ito sa kanila.

Hiling niya sa mga pari at obispo, mamasyal ang mga ito sa mga barangay at doon magsermon na lumayo na ang mga sangkot sa droga para hindi sila mamamatay.

Kasabay na rin nito paghahanap ng Pangulo ng iba pang pagtulong dapat ng mga lider ng simbahan gaya ng pagtatayo ng mga rehab center gamit ang milyon-milyong kita nila sa mga misa at iba pa nilang pinagkakakitaan.

Para sa mga ordinaryong mamamayan, ano-ano na ang ating mga ginagawa rito?

Kapag may pulis na sangkot sa droga, ano ang ating ginagawang aksyon laban sa mga ito?

