Tokhang for ransom sa mga dayuhan dati nang ginagawa

DATI nang nangyayari sa iba pang dayuhan ang “tokhang for ransom” sa mga nakalipas na buwan.

Ito ang ibinunyag ni Teresita Ang See ng Movement for Restoration of Peace and Order (MRPO), kasunod ng nalantad na kaso ng pagdukot, pangingikil at pagpatay sa Koreanong si Jee Ick Joo ng ilang pulis sa loob mismo ng Camp Crame.

Ayon kay Ang See, halos magkakapareho ang mga kaso na ang estilo ay ginagaya sa “tokhang,” na hinihingan pa ng pera ang kaanak ng biktima, ngunit sa huli ay pinapatay din ito.

Sa record ng MRPO, 11 pang kaso ng “tokhang for ransom” ang naitala sa Metro Manila.

Karamihan sa nagiging target ng nasabing krimen ay mga Chinese national na nagnenegosyo sa bansa. BOBBY TICZON

loading...